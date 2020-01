Diamanthandel krijgt wereldwijd klappen, maar is meest voelbaar in Antwerpen: daling met 20 procent HAA

Bron: Belga 3 Geld 2019 was een moeilijk jaar voor de Antwerpse diamantsector. De Scheldestad verhandelde in totaal voor 37 miljard dollar (33 miljard euro) aan ruwe en geslepen diamanten. Dat is 20 procent minder dan het jaar ervoor, en vergelijkbaar met het niveau tijdens de financiële crisis in 2009 en 2010. Diamantkoepel AWDC verwacht geen verbetering in 2020, maar een herstel vanaf volgend jaar.

De terugval in Antwerpen maakt deel uit van een wereldwijde trend, verduidelijkt AWDC in een persbericht. De volledige sector, van mijnproducenten, over diamantbewerkers en diamanthandelaars tot en met juweliers zagen hun handelscijfers het voorbije jaar dalen. "Geopolitieke instabiliteit wakkert economische onrust aan, wat het consumentenvertrouwen doet dalen," zegt Ari Epstein, CEO van het Antwerp World Diamond Centre.

Vraag en aanbod

Het probleem is volgens Epstein dat het aanbod groter is dan de vraag. "Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de geopolitieke onrust tussen grootmachten zoals de Verenigde Staten en China en de onrust in Hong Kong, de belangrijkste afzetmarkten voor geslepen diamant.”



Omdat diamantairs eerst hun voorraden willen wegwerken vooraleer ze nieuwe ruwe diamanten aankopen, daalt ook die handel.

De verkoop van ruwe diamant - de markt waarvan Antwerpen het centrum van de wereld is - kreeg de zwaarste klappen. Zo werd voor een totaal van 184 miljoen karaat ter waarde van 17,2 miljard dollar (15,4 miljard euro) verhandeld, wat een daling van 26 procent inhoudt ten opzichte van 2018.

Geslepen diamant

De grootste diamantproducenten De Beers en Alrosa verlaagden dan ook hun productie vanwege de krimpende vraag. De handel in geslepen diamant daalde met 13 procent, voor een totale handel van 9,2 miljoen karaat ter waarde van 20 miljard dollar (18 miljard euro).

De daling in waarde was kleiner in karaat, wat erop wijst dat er minder geslepen diamanten werden verkocht, maar wel van betere kwaliteit.