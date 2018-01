Di Rupo: "Straf bedrijven die massaal werknemers ontslaan enkel en alleen om winst te maken" FT

25 januari 2018

Bedrijven die overgaan tot collectief ontslag enkel en alleen om de winst op te drijven, moeten hiervoor bestraft worden. Dat oppert PS al een aantal jaar, nadat onder meer Caterpillar, AXA en ING de voorbije jaren stevig hebben gesnoeid in het aantal jobs. Elio Di Rupo haastte zich vandaag om dat idee te herhalen, nu Carrefour bekend heeft gemaakt dat opnieuw meer dan duizend jobs sneuvelen. Drie PS-senatoren, onder wie Ahmed Laaouej, hadden in 2012 al een wetsvoorstel klaar waarin stond dat bedrijven die in het jaar na een collectief ontslag een dividend uitkeren, verplicht zijn om aan de ontslagen werknemers zes maand brutoloon uit te betalen. En dat boven de wettelijke ontslagvergoeding. Vooralsnog is er van die regel geen sprake. In zijn boodschap op Twitter drukt Di Rupo ook zijn steun uit aan de getroffen werknemers.

Tout mon soutien aux travailleurs de Carrefour. Après Caterpillar, après Axa, après ING, c'est encore une entreprise qui fait du profit qui envisage de licencier. Le PS appelle à soutenir la proposition de loi déposée par @AhmedLaaouej pour sanctionner les licenciements boursiers pic.twitter.com/NKJyzuYkuP Elio Di Rupo(@ eliodirupo) link