“Deze zonbestemmingen kwamen als allergoedkoopste uit de bus”: onze reisexpert zocht uit waar je het minst betaalt voor een huurauto

Bankensec­tor doet negatieve loonindexe­ring. Hoe kan dat? Werkexpert: “Deze sectoren kunnen volgen”

Onze lonen schoten vorig jaar de hoogte in door de steile inflatie en het systeem van automatische loonindexering. Maar dat systeem werkt ook in de omgekeerde richting. In mei werden de lonen in de bankensector verlaagd. Hoe kan dit als de inflatie nog steeds 5,2 procent is? En zal jouw loon ook dalen? Onze werkexpert Stijn Baert schat de kansen in.