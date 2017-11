Deze website zegt wanneer u met pensioen kan én hoeveel uw pensioen zal bedragen rvl eb

Bron: Belga 7 Shutterstock Illustratiebeeld. Geld Zo goed als de hele beroepsactieve bevolking kan voortaan op Zo goed als de hele beroepsactieve bevolking kan voortaan op mypension.be zicht krijgen op hoeveel pensioen hij of zij - eens pensioengerechtigd - zal krijgen. Federaal pensioenenminister Daniel Bacquelaine stelde de geüpdatete site vandaag voor. De minister beklemtoonde wel dat het gaat om een bedrag dat berekend werd op basis van de huidige wetgeving en de loopbaan tot dusver.

Sinds begin vorig jaar was het al mogelijk om op MyPension de pensioneringsdatum op te vragen. Ook het bedrag van de tweede pensioenpijler, het zogenaamd aanvullend pensioen, kon al opgevraagd worden. Minister van Zelfstandigen Denis Ducarme noemt MyPension "een gps die de burger op eenvoudige wijze door het complexe pensioenlandschap kan gidsen".

Maar hoe werkt die "gps door het pensioenlandschap" precies?

U surft naar de website mypension.be en logt daar in met uw eID. Daarvoor moet u over een kaartlezer beschikken en uw computer moet uitgerust zijn met de software om uw elektronische identititeitskaart te lezen. Beschikt u nog niet over die software? Dan kan u de eID-software hier downloaden.

Beschikt u niet over een eID-kaartlezer? Dan kan u inloggen via een eenmalige code. Die code bekomt u via de website 'Mijn Digitale Sleutels', waar u een profiel moet aanmaken en uzelf eenmalig identificeren met een elektronische kaartlezer. Nadien kan u via een mobiele app, sms of een token codes aanvragen.

Hoe het aanmeldsysteem werkt, ziet u in dit filmpje. Lees daarna verder onder de video.

Tot welke informatie krijg ik toegang?

Eens u ingelogd bent op mypension.be krijgt u toegang tot alle informatie met betrekking tot uw pensioen, zoals de datum waarop u wettelijk recht heb op een volwaardig pensioen en hoeveel uw pensioen maandelijks zal bedragen.

De update van vandaag gaat over uw toekomstig wettelijk pensioen, de eerste pijler. Eerder kon u via mypension ook al de tweede pensioenpijler, het aanvullend pensioen, (bijvoorboold een groepsverzekering via uw werkgever) raadplegen.

Of u persoonlijk aan pensioensparen doet, wordt niét opgenomen op mypension.be.

Maakt het uit welk statuut ik heb?

De Federale Pensioendienst maakt zich sterk dat 96 procent van de Belgen nu de nodige info kan krijgen op het platform: 100 procent van de zelfstandigen, 99 procent van de werknemers, 94 procent van de vastbenoemde ambtenaren en 70 procent van de Belgen met een gemengde loopbaan (werknemer-ambtenaar).

Gaat het om mijn exacte pensioenbedrag?

De berekening op mypension.be gebeurt op basis van de huidige pensioenwetgeving en op basis van uw huidige loopbaan. Toekomstige wetswijzigingen of loopbaanwijzigingen kunnen het bedrag dat u eindelijk ontvangt als u met pensioen gaat, beïnvloeden.

Wat als ik van werk verander?

Dan wordt de informatie op mypension.be ook aangepast. Hebt u - bijvoorbeeld doordat u in het verleden verschillende werkgevers hebt gehad - verschillende groepsverzekeringen, dan worden die allemaal opgelijst op mypension.be. Bovendien wil de Federale Pensioendiest het in de toekomst mogelijk maken om simulaties uit te voeren, en zo na te gaan wat de gevolgen zijn van bepaalde loopbaankeuzes op het pensioen. Zo moet het vanaf maart volgend jaar mogelijk worden om de impact te berekenen van de diplomabonificatie. In 2019 volgt de mogelijkheid om loopbaankeuzes te simuleren.

"Raming onmogelijk als puntensysteem wordt ingevoerd"

Als federaal minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine blijft vasthouden aan een puntensysteem, dan wordt het "onmogelijk" om het toekomstig pensioenbedrag te ramen. Dat melden de drie vakbonden, ACV, ACLVB en ABVV, in een reactie op de update van MyPension.be.

De vakbonden wijzen erop dat werknemers wel zullen kunnen weten hoeveel punten ze tijdens hun loopbaan hebben opgebouwd. "Maar de euro's die ze daarvoor krijgen zullen pas enkele jaren voor de pensionering bekend zijn."

De vakbonden wijzen er ook op dat het pensioenbedrag met het puntensysteem afhankelijk zal gemaakt worden van de levensverwachting en economische of budgettaire elementen. "Op die zaken heb je als werknemer geen impact, maar het kan wel leiden tot een lager pensioenbedrag", aldus de vakbonden. "Zo'n systeem zorgt dus voor onzekerheid, waar werknemers en een waardige sociale bescherming niet bij gebaat zijn."

De drie vakbonden zeggen wel tevreden te zijn over wat MyPension intussen geworden is. Het geraamde pensioenbedrag is voor de vakorganisaties "de kers op de taart". Tegelijk wijzen ze erop dat met een puntensysteem "de inspanningen die de laatste tien jaar geleverd werden, en de tientallen miljoenen euro's die geïnvesteerd werden zonder meer ongedaan gemaakt worden".