Deze vier verrassende zaken betalen ziekenfondsen ook terug: “Check of je kinderopvang erkend is door Kind en Gezin”

Dankzij onze sociale zekerheid krijg je heel wat medische kosten terugbetaald. Maar de ziekenfondsen doen in heel wat gevallen een extra duit in het zakje. Die extra terugbetalingen kunnen naargelang het ziekenfonds echter sterk uiteenlopen. Spaargids.be bezorgt een overzicht.

Zodra je een inkomen hebt, moet je je in principe aansluiten bij een erkend ziekenfonds naar keuze. Als je dat toch niet wenst, dan kun je je gratis aansluiten bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV). Ben je aangesloten bij een van beide instanties, dan ben je verzekerd voor medische kosten. De taak van het ziekenfonds is dan de terugbetaling te regelen van een deel van wat je betaalt aan doktersbezoek, apotheek, ziekenhuis, tandarts, kinesitherapeut, logopedist…



Als je ziek wordt of een ongeval krijgt en je kan daardoor niet meer werken, dan staat het ziekenfonds of de HZIV in voor een uitkering. Maar daar eindigen de voordelen van ziekenfondsen niet. Je kunt er ook terecht voor de terugbetaling van nog een resem andere zaken. Dat pakket verschilt sterk van mutualiteit tot mutualiteit. We sommen hieronder enkele minder gekende terugbetalingen op:

1. Sport- en fitnessabonnement

Als lid van een ziekenfonds kom je mogelijk in aanmerking voor een gedeeltelijke terugbetaling van een sport- en fitnessabonnement. Daarnaast betaalt de Vlaamse overheid het gros van je lidgeld terug nadat je huisarts je heeft doorverwezen naar een ‘bewegen op verwijzing’-coach. Die tussenkomst geldt voor in totaal maximaal 7 uur individuele begeleiding of 21 uur groepsbegeleiding. Bekijk hier welk ziekenfonds het meeste terugbetaald voor je sportabonnement.

2. Kinderopvang

Je geniet via verschillende mutualiteiten een terugbetaling van de kinderopvang. Het uitgangspunt is dat kinderopvang een kind stimuleert in zijn fysieke en psychische ontwikkeling en sociale vaardigheden. Meestal gaat het om een vast jaarlijks bedrag. Er gelden verschillende voorwaarden, zoals een maximumleeftijd van drie jaar. De kinderopvang, kindercrèche of onthaalmoeder moet erkend zijn door Kind en Gezin, l’Office de la Naissance et de l’Enfance, de regering van de Duitstalige Gemeenschap of de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Bekijk hier welk ziekenfonds het meeste terugbetaalt voor kinderopvang.

3. Aangepaste kledij

Heb je gespecialiseerde zorg nodig? Dan kan aangepaste kledij veel verschil voor je maken. En dat betalen ziekenfondsen in bepaalde gevallen ook terug. Het gaat dan bijvoorbeeld om een aangepaste beha voor kankerpatiënten, beenhouders voor stomapatiënten, aangepast ondergoed voor personen die lijden aan eczeem of bescherming voor een colostoma. Ofwel betaalt een ziekenfonds per stuk een bepaald percentage terug, ofwel gaat het om een vast bedrag per jaar.

4. Niet-dringend ziekenvervoer

Er zijn ziekenfondsen die een terugbetaling voorzien voor niet-dringend ziekenvervoer. Daarvoor werken ze in bepaalde gevallen samen met een vervoersmaatschappij. Wat is de hoofdvoorwaarde? Je beschikt over een doktersvoorschrift waarop staat dat je om medische redenen vervoer nodig hebt tussen je woning en het ziekenhuis, en dat je daarvoor geen beroep kan doen op persoonlijk of openbaar vervoer. Per soort vervoer (liggend vervoer of vervoer van een persoon in een rolstoel) zijn er per rit vaste terugbetaalde bedragen. Er zijn ook terugbetalingen per kilometer voor een verplaatsing met eigen wagen bij opvolgconsultaties.

