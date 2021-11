Deze vergoeding mogen energieleveranciers niet meer zomaar aanrekenen

De vaste vergoeding is een soort abonnementskost die de meeste energieleveranciers aanrekenen voor administratieve kosten, zoals hun klantendienst en het verwerken en versturen van facturen. Het bedrag verschilt van contract tot contract en schommelt tussen 0 en ruim 100 euro per jaar. Bij de meeste energieleveranciers is die vergoeding evenredig met het aantal dagen dat je als klant bij hen aangesloten bent. Stap je dus midden het jaar over naar een andere energieleverancier, dan betaal je geen vaste vergoeding voor de resterende contractmaanden.

Mag dat wel?

Volgens het consumentenakkoord mogen energieleveranciers tijdens het eerste leveringsjaar een vaste vergoeding per jaar aanrekenen. Vanaf het tweede contractjaar gelden striktere voorwaarden. Toch blijft het systeem omstreden. Test Aankoop, de Ombudsman voor Energie en de federale energieregulator CREG tekenen al enige tijd bezwaar aan. De ombudsman heeft het Hof van Beroep eerder dit jaar gevraagd om hier een collectieve schikking over te onderhandelen, maar die werd niet goedgekeurd.

Wat heeft de regering beslist?

Relatief aandeel vaste vergoeding kleiner

De vaste vergoeding blijft ook bij hogere energieprijzen constant. Het aandeel ervan in de totale energiefactuur is dus vandaag een pak kleiner dan pakweg anderhalf jaar geleden. De prijs voor het goedkoopste vaste aardgascontract via Mijnenergie.be loopt bij een gemiddeld verbruik in november op tot 2.624,85 euro per jaar. De vaste vergoeding bedraagt 48,40 euro en vertegenwoordigt dus amper 1,84% van de totale energiefactuur. Wanneer de energieprijzen weer dalen, zal het verlies van een deel van die vaste vergoeding waarschijnlijk veel lichter doorwegen dan de winst die een overstap naar een andere leverancier met zich mee zal brengen.