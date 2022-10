“Deze staking is niet expliciet gedekt door passagiersrechten”: wat als je je vlucht mist door drukte? En kan je dan nog rekenen op je reisverzekering?

Mogen slaapmid­del­tjes mee op het vliegtuig? En geldt mijn dokters­voor­schrift ook in Spanje? Dit moet je weten over medicatie op reis

Van pijnstillers tot laxeermiddelen, zowat iedere Vlaming steekt wel een reisapotheek in zijn koffer. Maar zijn er ook geneesmiddelen die absoluut verboden zijn in andere landen? En vervoer je je medicatie best in je handbagage of gewone bagage? Wij vroegen advies aan de Algemene Pharmaceutische Bond (APB). “In de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië staan er zware straffen op de illegale import van verdovende middelen.”

