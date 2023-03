Deze sectoren betalen gemiddeld de hoogste lonen

JobatDe berekening van jouw loon steunt op verschillende factoren. Heb je een diploma hoger onderwijs? Heb je een leidinggevende functie? Voer je de kernactiviteit van het bedrijf uit of ben je ondersteunend personeel? Zelfs je geslacht speelt nog altijd een rol. Wat minder opvalt, is de invloed van je sector op je loon. In bepaalde sectoren krijg je sowieso meer op het einde van de maand, ongeacht je functie binnen het bedrijf. Jobat.be toont je waar je het mooiste salaris ontvangt.

Het gemiddelde maandelijkse brutoloon van een voltijds werkende Belg bedroeg 3.748 euro in 2022. Inmiddels zal dat bedrag hoger zijn, door de loonindexering in januari. Het Salariskompas van Jobat wijst uit dat je binnen bepaalde sectoren (veel) meer verdient dan bij andere, tot gemiddeld 872 euro bruto per maand meer. Hieronder vind je een overzicht van de meest vrijgevige sectoren en het gemiddelde bruto maandloon dat je er verdient.

1. Chemie & farmaceutische industrie: 4.620 euro

2. Energie & milieu: 4.380 euro

3. Bank & verzekeringen: 4.171 euro

4. Onderwijs, vorming & wetenschappelijk onderzoek: 4.064 euro

5. Elektronica & technologische industrie: 4.063 euro

Hou er wel rekening mee dat een gemiddelde altijd gevoelig is aan uitschieters – of in dit geval: het loon van de grootverdieners. Lonen hoger dan 10.000 euro zijn daarom in de berekening niet meegenomen. Dat het gemiddelde in de vijf sectoren opvallend hoger ligt, heeft wellicht te maken met het feit dat er veel ingenieurs werken – en dat bedrijven ingenieurs sowieso goed betalen. De mediaan van de maandlonen zou dus lager kunnen liggen. Over alle sectoren heen is de mediaan van het brutoloon van een voltijdse werknemer immers ook lager dan het gemiddelde salaris, namelijk 3.302 euro.

Daarom mag je zo veel kosten

Een brutoloon van meer dan 4.000 euro lijkt voor de meeste mensen best veel. Hoe komt het dat chemische en farmaceutische bedrijven zo’n groot budget opzijzetten voor personeelskosten? Daar zijn enkele redenen voor. Werkgevers binnen de chemie- en farmaceutische sector zoeken naar specifieke, gespecialiseerde profielen: ingenieurs, wetenschappers of hoogopgeleide technici die het bovendien zien zitten om in het buitenland te werken of met nacht- en weekendshiften, om de constante productie te verzekeren.

Een andere reden: deze bedrijven maken veel winst. Dat geld kunnen ze investeren in het aantrekken en behouden van goede werknemers, die goed op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen en daardoor perfect geplaatst zijn om het bedrijf te helpen concurreren (op wereldniveau). De ‘war for talent’ woedt ook bij ondernemingen in de energie- en milieusector, en bij financiële instellingen zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Ingenieurs, IT, marketing, sales… Gemiddeld verdienen alle werknemers er een pak meer dan in andere sectoren. En hoe groter een bedrijf is, hoe hoger het gemiddelde maandloon doorgaans ligt. Daarnaast beschikken deze bedrijven over een uitgebreide hr-dienst en is de vakbond betrokken, wat ook het loon ten goede komt.

Meer betaald, ook al heb je geen hoge functie

Het is geen geheim dat management- en directiefuncties de hoogste lonen krijgen. Zij verdienen gemiddeld ruim 6.000 euro per maand, of tot meer dan 10.000 euro bruto als het over grote ondernemingen gaat. Ingenieurs en mensen die instaan voor research en development verdienen ook goed hun boterham: gemiddeld 4.300 euro bruto. Wie in de vijf genoemde sectoren werkt, verdient wellicht nog eens meer dan dat gemiddelde. Dat geldt trouwens ook voor een administratief medewerker of een technicus zonder een diploma hoger onderwijs. Natuurlijk geven je functie en je ervaring nog steeds de doorslag, maar je bent hier al goed begonnen.

Zoeken deze sectoren veel nieuwe talenten?

Absoluut. Bij chemie en farmacie staan op de website van Jobat meer dan 300 vacatures. Wie er even door scrolt, ziet al snel contracten met een loon tot 5.500 of 6.000 euro bruto passeren. Ook in de sector energie en milieu zoeken werkgevers ruim 300 nieuwe voltijdse medewerkers. Voor de sector financiën en verzekeringen zijn er maar liefst duizend vacatures te vinden. Voor onderzoek en ontwikkeling heb je keuze uit meer dan 250 jobs, voor onderwijs en vorming uit meer dan 1.500 (veel van die posities zijn voor leerkrachten). Er zijn ruim 500 vacatures voor jobs die te maken hebben met elektronica. Het gaat niet alleen over vacatures voor (project)ingenieurs, ICT’ers of managers, maar ook voor consultants, hr- en administratieve medewerkers, marketingspecialisten, enzovoort.

