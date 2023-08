Deze roesthoop is meer dan een miljoen euro waard: “Het gaat om een zeer zeldzame racewagen”

De Ferrari 500 Mondial Spider is een zeldzame sportwagen die miljoenen euro’s waard is en zelfs een gedeukte en verroeste carrosserie ervan kan nog veel geld in het laadje brengen. Daarvan is veilinghuis RM Sotheby’s in ieder geval overtuigd, want het verwacht dat de roesthoop op de foto’s meer dan een miljoen euro oplevert.

Over twee weken wordt in de VS deze Ferrari 500 Mondial Spider uit 1954 geveild. Het gaat om een zeer zeldzame racewagen, waarvan in eerste instantie slechts dertien exemplaren zijn gebouwd. Het aangeboden exemplaar is de tweede gebouwde 500 Mondial ooit. Exemplaren die in betere staat verkeren dan de baal roest die wordt geveild, leveren meer dan vier miljoen dollar op, ruim 3,6 miljoen euro.

De gehavende Ferrari maakte ooit deel uit van een collectie Ferrari’s van de Amerikaanse vastgoedontwikkelaar Walter Medlin uit Florida. Omdat hij problemen had met de belastingdienst, verborg hij zijn auto’s in een geheime schuur dichtbij zijn huis in Kissimmee, totdat het noodlot toesloeg. De schuur stortte in augustus 2004 in door de orkaan Charley. De belastingdienst nam een aantal auto’s in beslag en uiteindelijk werd Medlin veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf wegens belastingontduiking.

In brand gevlogen na ongeval

De Ferrari 500 Mondial Spider was een van de snelste auto’s van de jaren vijftig met een acceleratie van 0-100 km/u in 6 seconden en een topsnelheid van 235 km/u. Begin jaren zestig was de te veilen ‘auto’ betrokken bij een ongeluk en vloog hij in brand. Sindsdien blijft slechts een verroest buizenframe met enkele plaatdelen over. Stoelen en wielen ontbreken en de originele motor was al eerder verwijderd. Kortom: elke gewone auto in deze staat zou waarschijnlijk onmiddellijk naar het dichtstbijzijnde autokerkhof zijn gebracht.

Maar dit is geen gewone auto, het is een Ferrari-racewagen. De wagen heeft in de loop van zijn ‘leven’ aan meerdere races deelgenomen, zoals de Mille Miglia, de Targa Florio en de Grand Prix van Imola. Bijpassende onderdelen, zoals een versnellingsbak met een identiek serienummer en een krachtiger versie van de originele motor, worden meegeleverd.

Maar om van dit wrak nog wat te maken, moet je toch meer zijn dan een handige klusser. Om te beginnen moet je over een goedgevulde portemonnee beschikken, want het veilinghuis denkt dat de auto in deze staat tussen de 1,2 en 1,6 miljoen euro oplevert.

