Deze mutualiteit betaalt zelfs zonnebril op sterkte terug: alle tussenkomsten voor je bril of lenzen opgelijst

Spaargids.beHeb je als volwassene een bril of lenzen op sterkte nodig? Vergeet dan niet om bij je ziekenfonds aan te kloppen, want dat betaalt een deel van je aankoop terug. Soms zelfs als het over een zonnebril op sterkte gaat. Spaargids.be bezorgt een overzicht van de actuele vergoedingen.

Een deel van de kosten voor je brilmontuur, brilglazen en lenzen krijg je mogelijk terug via je wettelijke ziekteverzekering. Maar niet getreurd als dat toch niet het geval blijkt te zijn, want de mutualiteiten komen ook zelf tegemoet in je kosten voor een scherper zicht.



Helan

Bij Helan krijg je vanaf de leeftijd van 19 jaar 30 euro per jaar terugbetaald voor lenzen en brilglazen op sterkte of een montuur (een van deze, geen combinatie). Dat geldt ook voor een zonnebril met glazen op sterkte. De voorwaarde is wel dat je ziekteverzekering niets terugbetaalt. Die bril of contactlenzen moet je in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland of Luxemburg aanschaffen.

Lenzen mag je ook online in die landen gekocht hebben. Bij heel wat opticiens geniet je als klant van Helan bovendien 15 procent korting op de aankoop van een bril of lenzen, bepaalde uitzonderlijke brillen of lenzen uitgesloten.

Liberale ziekenfondsen

Ben je aangesloten bij LM Mutplus.be, LM Oost-Vlaanderen of LM Plus? Dan betaalt je ziekenfonds je jaarlijks tot maximaal 50 euro terug voor de aankoop van een brilmontuur, brilglazen en lenzen op sterkte. Het mag daarbij ook om een combinatie van die zaken gaan. Je krijgt deze tussenkomst bovenop de terugbetaling via je ziekteverzekering.

De lenzen mag je in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg én online kopen, maar dan bij een erkend opticien of bij een oogarts. Bijzonder: de liberale ziekenfondsen betalen ook nachtlenzen terug.



Neutrale Ziekenfondsen

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen komt je 50 euro tegemoet, wanneer je je brilmontuur, -glazen en contactlenzen niet via je wettelijke ziekteverzekering terugbetaald krijgt. Je moet dan wel een behoorlijk opgestelde factuur van een erkend opticien kunnen voorleggen.

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds stort eveneens een deel terug voor de brillen en lenzen op sterkte (verschillend van nul) die je op een jaar tijd koopt: tot 50 euro per kalenderjaar en per persoon zonder voorschrift. Elke vier jaar kan het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds zelfs tot 100 euro terugbetalen, maar daarvoor heeft het dan een voorschrift van de oogarts nodig. Voorwaarde is wel dat je ziekteverzekering je niets terugbetaalt.

Solidaris

Solidaris stort je tot 25 euro per kalenderjaar terug voor brillen en/of lenzen. Ze moeten wel een sterkte verschillend van nul hebben, of tot doel hebben om een cilindrische afwijking te corrigeren. Het toebehoren voor lenzen dat je op hetzelfde moment koopt, komt ook in aanmerking.

Bij verschillende opticiens geniet je bovendien 50 procent korting op brillen, net als 50 procent op een jaarpakket lenzen (eventueel gecombineerd met toebehoren gekocht op hetzelfde moment), telkens beperkt tot 50 euro per kalenderjaar. Ook je nieuwe zonnebril komt hiervoor in aanmerking.

Ten slotte betaalt Solidaris Brabant tot 60 euro terug als je een bril (montuur en glazen) of contactlenzen koopt bij een door het RIZIV erkende opticien. Die tussenkomst krijg je wel maar één keer per tien levensjaren.



Christelijke Mutualiteit

Koop je lenzen, een brilmontuur of brilglazen (of een combinatie ervan)? Dan betaalt de CM je tot 40 euro per kalenderjaar terug, als je meerderjarig bent. De voorwaarde is wel dat je er geen vergoeding voor ontvangt via je ziekteverzekering. En dat het niet gaat om een bril of lenzen met sterkte nul. Bovendien moet de opticien, optometrist, oogarts of apotheker waarbij je de bril of lenzen aankoopt, erkend zijn door het RIZIV. Voor herstellingen komt het ziekenfonds niet tussen.

