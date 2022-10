Deze mensen produceren zélf hun stroom: “Mijn windmolen kost 75.000 euro, maar in 8 jaar is die terugbetaald”

Van windmolens over zonnepanelen, thuisbatterijen en warmtepompen tot installaties om olie uit zaden te persen... Het leek altijd iets voor hippies, maar met de gestegen energiekosten en om ecologische redenen beginnen steeds meer gezinnen zélf hun elektriciteit op te wekken. “Vroeger schrok ik bij elke stroomfactuur die in de bus viel, nu ben ik blij dat we onze energie zelf maken”, zeggen Elien en Piet in Dag Allemaal.