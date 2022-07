Deze maatregelen moet je baas nemen tijdens de warmte: "Vanaf 29 graden komt er een hitteplan voor bureauwerk"

Werkgevers moeten passende maatregelen nemen vanaf een bepaalde temperatuur, dat staat zo in de wet. “Je werkgever moet in een preventief beleid omschrijven hoe hij het welzijn van zijn werknemers kan garanderen, bijvoorbeeld bij heel warm weer of tijdens een hittegolf”, zegt arbeidsmarktexpert Helena Muyldermans. “Het type maatregelen is daarbij afhankelijk van de temperatuur, de duur van de hittegolf, de aard van het werk en of er sprake is van ozonpieken.”