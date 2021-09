Deze job kies je best (niet) als je veel geld wilt verdienen

JobatHet inkomen van de 20 procent rijksten in ons land ligt 3,6 keer hoger dan het inkomen van de 20 procent armsten. De keuze voor een bepaalde job of sector speelt daar uiteraard een belangrijke rol in. Jobat.be zocht de vijf best en de vijf slechtst betaalde jobs en sectoren uit. Wie veel waarde hecht aan het loon, weet dus waar best (niet) gekeken bij de zoektocht naar een baan.

De cijfers* komen uit de EU-SILC (European Union – Statistics on Income and Living Conditions), een enquête naar inkomens en levensomstandigheden. Het onderzoek vormt een belangrijk instrument om zowel op nationaal als op Europees niveau armoede en sociale uitsluiting in kaart te brengen. De zogenaamde inkomenskwintielverhouding ligt volgens de meest recente enquête in België op 3,6. Dat betekent dat het huishoudinkomen van de 20 procent rijkste inwoners in ons land 3,6 keer hoger ligt dan het huishoudinkomen van de 20 procent armste inwoners.

In Vlaanderen is de ‘schade’ iets beperkter, met een inkomenskwintielverhouding van 3,3 (in tegenstelling tot 3,6 in Wallonië). Met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is het verschil een pak groter: 4,7. De cijfers slaan dan wel op 2019, maar de inkomenskwintielverhouding is sinds 2004 min of meer gelijk gebleven.

Goede EU-leerling

Als we de cijfers voor heel de EU erbij nemen, dan blijft de inkomensongelijkheid in België eerder beperkt. De inkomenskwintielverhouding in de 27 landen van de Europese Unie ligt gemiddeld op 5,0. België bevindt zich in de groep van EU-landen met de laagste inkomenskwintielverhouding, samen met Tsjechië, Slovenië, Finland en Nederland.

Ons inkomen is dus iets om goed bij stil te staan. De werkende Belg verdient gemiddeld 3.783 euro bruto per maand. Dat blijkt uit het meest recente Salariskompas van Jobat. Naast opleiding, ervaring, regio en functie bepaalt ook de sector waarin je werkt je loon. Zo verdien je in chemie en farma maandelijks gemiddeld 1.600 euro bruto meer dan in de horeca. Hieronder vind je de vijf ‘grootverdieners’ en de vijf minst betalende sectoren.

Hier verdien je het meest (bruto)

1. Chemie & farmaceutische industrie 4.264 euro

2. Energie & milieu 3.951 euro

3. Bank & verzekeringen 3.781 euro

4. Overheid 3.674 euro

5. Elektronica & technologische industrie 3.600 euro

Uiteraard speelt ook wat je doet binnen de sector een rol. Als we kijken naar de top drie bestbetaalde jobs, dan prijkt management & directie op de eerste plaats (5.532 euro bruto), gevolgd door ingenieurs (3.945 euro bruto) en research & development (3.934 euro bruto).

Hier verdien je het minst (bruto)

1. Horeca 2.664 euro

2. Toerisme, sport & recreatie 2.914 euro

3. Media, marketing & communicatie 2.938 euro

4. Human resources 2.975 euro

5. Klein- en groothandel 2.995 euro

Verdien jij genoeg? Vergelijk je loon met dat van anderen via het Salariskompas:



*Deze cijfers werden berekend op basis van het totale beschikbare inkomen van de huishoudens in het jaar voorafgaand aan de enquête. De cijfers van de meest recente EU-SILC-enquête - die van 2020 – slaan dus op de huishoudinkomens van 2019.

