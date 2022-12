Deze 6 uitgaven kan je nu nog doen om volgend jaar minder belasting te betalen

Indexering van belasting­schij­ven doet nettoloon stijgen, maar dat is niet genoeg volgens fiscaal expert: "Heel wat belasting­ver­min­de­rin­gen worden niet geïn­dexeerd”

Vanaf 1 januari zullen alle Belgen hun nettoloon zien stijgen, zowel in de private als openbare sector. Dat komt omdat de belastingschalen voor de bedrijfsvoorheffing - het deeltje van je loon dat maandelijks wordt afgehouden door de fiscus - geïndexeerd worden. Toch is deze indexering niet voldoende volgens onze fiscaal expert Michel Maus: “Andere grensbedragen in de personenbelasting worden helemaal niet geïndexeerd. Dat is vooral in het voordeel van de schatkist.”

8 december