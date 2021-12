Deze 5 trends wachten de arbeidsmarkt op in 2022

JobatVan een virtuele evenwichtsoefening tot meer interne mobiliteit. William Visterin, hoofdredacteur van Jobat.be , ziet 5 trends voor het landschap van hr en rekrutering in 2022. “Het moeilijke is de onvoorspelbaarheid van de coronacrisis. Die hangt als een zwaard van Damocles boven de arbeidsmarkt.”

1. Evenwicht fysiek – virtueel

“Zowel werknemer, sollicitant als werkgever zullen een evenwicht moeten blijven zoeken tussen het fysieke en het virtuele. We spreken al meer dan anderhalf jaar over het hybride werken. Het spanningsveld en de evenwichtsoefening tussen telewerk en de aanwezigheid op kantoor zal blijven. Telewerk is wel slechts voor een beperkt deel van de arbeidsmarkt mogelijk. Uit het Mobiliteitskompas van Jobat blijkt dat 55% van de bedienden en 57% van de ambtenaren kan thuiswerken. Bij de arbeiders is dat amper 5%. Logisch, maar het geeft wel weer dat telewerk er niet voor iedereen is.

Ook de frequentie is bovendien erg verschillend. Die evenwichtsoefening tussen fysiek en virtueel zien we eveneens op het vlak van solliciteren. Veel mensen zijn de voorbije periode ergens opgestart zonder effectief naar het bedrijf te zijn geweest, omdat het niet mocht. We zien deze trend ook terug bij de jobbeurzen: wanneer zal het virtueel moeten en kunnen? Wanneer is het beter en haalbaar om toch een fysieke beurs op poten te zetten?”

2. War for talent

“De jobmarkt staat een beetje in brand en het ziet ernaar uit dat dat volgend jaar ook nog zo zal zijn. De war for talent zal blijven opspelen, wat er ook gebeurt. We kunnen niet naast de demografische evolutie kijken die al een aantal jaar aan de gang is. Er gaan veel mensen met pensioen in verschillende sectoren en bedrijven. Die moeten per definitie vervangen worden. Een aantal van die typische knelpunten zullen blijven, zoals binnen de gezondheidszorg en bij de technische jobs. Bijna elk technisch profiel wordt vandaag gezocht. Bij een recente studie van hr-bedrijf SD Worx, staat het aantrekken van nieuw talent op één bij de grootste hr-uitdagingen voor 2022. Talent was nooit eerder zo belangrijk. Maar een diploma ook. Voor bijvoorbeeld twee derden van de jobs in de zorg is een hoger diploma vereist.”

3. Welzijn

“Verschillende onderzoeken tijdens 2021 zetten well-being bij bedrijven bovenaan. Dat zal zo blijven. Werkgevers besteden heel veel aandacht aan welzijn en gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Dat is ook een must. Werknemers verwachten dat, al vanaf hun sollicitatie. Dat gaat heel breed, zoals de mentale relatie met een leidinggevende en binnen een team. People choose companies but leave bosses. Als mensen tussen verschillende jobs kunnen kiezen, kijken ze niet enkel naar de uitdaging en het loon, maar ook naar het team waarin ze zullen belanden. Ook andere initiatieven, zoals ergonomische bureaus en leasefietsen, bevestigen de aandacht voor het welzijn.” Lees hier 11 tips om gelukkig op het werk te worden.

4. Talentontwikkeling en interne mobiliteit

“Als de zogenaamde witte raaf niet bestaat, dan moet je ze zelf modelleren aan de hand van opleidingen en bijsturing. Hire for attitude, train for skills. Training on the job en mensen kansen geven, daar draait het hier om. Je hebt bepaalde profielen misschien al rondlopen in eigen huis, als je als werkgever openstaat voor opleidingen. Bedrijven zullen nog meer gebruik maken van die interne mobiliteit.”

5. Anders rekruteren

“Meer dan klassieke rekrutering zijn ook elementen als employer branding van tel: waar sta ik voor als werkgever? Bedrijven promoten hun naamsbekendheid, voeren medewerkers op als tevreden en trotse ambassadeurs, met herkenbare en authentieke getuigenissen. Hoe zie je als sollicitant nog de verschillen tussen de vele mogelijkheden? Een authentiek verhaal is dan zeker een pluspunt. Video speelt daarbij een rol, net als de samenwerking tussen hr en communicatie.”

“Bedrijven zullen noodgedwongen van hun klassieke maatstaven voor een ideale medewerker moeten afstappen. Rekruteerders hebben soms de neiging om in de spiegel te kijken naar de profielen die ze zoeken, maar ze kijken het best voldoende naar buiten door het venster. Hoe ziet de wereld eruit? Wat is de situatie? Hopelijk komen zo ook andere profielen in aanmerking, van alle kleuren, ook grijs. Want oudere werkzoekenden hebben het vaak nog moeilijk op de arbeidsmarkt. Maar kijk eens naar het succes van die vaccinatiecentra waar de meesten van ons zijn geweest. Het succes ervan is tweeledig: een lokale aanpak (nabijheid) met breed en divers (want jong én minder jong) talent. Bij het enthousiasme en de efficiëntie die daar worden tentoongespreid, moet je eens nadenken: zou het je als rekruteerder of ondernemer echt storen als je zoveel enthousiasme in je eigen organisatie binnenhaalde?”

