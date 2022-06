Deze 10 vragen worden het vaakst gesteld op een sollicitatiegesprek

JobatKreeg je een positieve reactie op je sollicitatiebrief? Proficiat, dan mag je je weldra aan de sollicitatietafel neervleien. Om ook deze fase van de slag om een nieuwe job tot een goed einde te brengen, is een grondige voorbereiding een must. Aangezien recruiters meestal dezelfde informatie willen losweken, kan je op voorhand al straffe antwoorden bedenken op een aantal terugkerende vragen. Jobat.be lijst tien vaak gehoorde sollicitatievragen op en geeft tips voor een gepast antwoord.

1. Kan je iets over jezelf vertellen?

Dit is wellicht een van de moeilijkste vragen om te beantwoorden, te meer omdat er wellicht 1001 antwoorden op bestaan. Wie ben jij? Heb je daar nog geen sluitend antwoord op? Maak je geen zorgen, de rekruteerder zit niet te wachten op een uitgebreide zelfanalyse. Wat hij of zij met deze vaak eerste vraag vooral te weten wil komen, is waar je passies liggen en wat je dominante karaktereigenschappen zijn. Vat jezelf en de ervaring die je opbouwde dus bondig samen en zorg voor een link met de functie waarvoor je solliciteert. Beschouw het als een soort elevator pitch. Vind je dat nog steeds moeilijk? Dan kan deze truc helpen.

2. Waarom wil je voor ons werken?

Ga bij deze vraag dieper in op de raakpunten tussen jouw persoonlijkheid en werkervaring en de vacature. Beperk je echter niet tot de vacaturetekst alleen, maar pluis de website en sociale media van het bedrijf uit en lees eventuele artikels die over de firma zijn verschenen. Haal hier weer raakpunten aan waaruit blijkt dat je het bedrijf grondig hebt bestudeerd en weldoordacht je keuze maakt.

3. Waarom moeten wij je aannemen?

Krijg je deze vraag voorgeschoteld, mag je jezelf gaan verkopen. Bedenk welke meerwaarde jij de firma te bieden hebt en waarom je perfect past binnen de bedrijfscultuur. Concretiseer met voorbeelden of anekdotes. Besef dat het bedrijf wellicht nog andere kandidaten ontvangt die over gelijkaardige kwaliteiten beschikken. Leg uit waarom jij tóch dat streepje voor hebt op de concurrentie.

4. Wat zijn je sterke punten?

Deze klassieker zit wellicht in het rijtje en sluit enigszins aan op voorgaande vraag. Denk er goed over na en belicht een vijftal straffe eigenschappen die van tel zijn voor de functie. Haal een voorbeeld aan waaruit blijkt dat je de eigenschap daadwerkelijk bezit.

5. Wat zijn je zwakke punten?

Een logisch vervolg op de vorige vraag. Laat zien dat je ook kritisch over jezelf kunt nadenken. Indien je niets doet dan jezelf de hemel inprijzen, kom je niet oprecht over en kan de recruiter gaan twijfelen aan je eerlijkheid. Antwoord dus zo open mogelijk wat je werkpunten zijn, maar laat meteen ook blijken dát je eraan werkt. Strik je de job door te liegen of zaken te verbloemen, zal dit op termijn toch uitkomen. En je hebt er in de eerste plaats zelf alle belang bij een baan uit te oefen die écht bij je past.

6. Hoe zouden vrienden of familie je beschrijven?

Ook dit is een kanshebber. Je beantwoordt de vraag gemakkelijk door ze voor te leggen aan je vrienden of familie zelf. Filter de eigenschappen eruit die van betekenis zijn voor de functie en let op dat je niets zegt dat in strijd is met wat je over jezelf verkondigt of met de verwachtingen van het bedrijf. Zorg voor een coherent en eerlijk verhaal. Blijkt er geen match, steek je energie dan liever in een andere, meer gepaste job.

7. Wat is je ideale job?

Hiermee hoopt de recruiter iets te weten te komen over je verwachtingen en idealen. Zeg niet simpelweg ‘deze job’, maar onderscheid je door je fictieve droomjob te omschrijven. Integreer zeker de punten die je aanspreken binnen de baan waarvoor je solliciteert. Zo bevestig je je interesse en motivatie voor de openstaande functie.

8. Waarom wil je veranderen van job?

Trap niet in de val door je huidige of voormalige werkgever te gaan afkraken. Focus liever op de toekomst en vertel waarom je je vorige of huidige job bent ontgroeid en welke nieuwe uitdaging je verlangt zonder te vervallen in negativiteit. Of noem een praktische reden indien die van toepassing is, zoals een reorganisatie of verhuis. Geef ook aan wat je wel aanspreekt in je huidige en eerdere functies.

9. Waar zie je jezelf over vijf jaar?

Een groot personeelsverloop is nadelig voor bedrijven. De interviewer wil dus polsen waar je ambitie ligt en of je niet al snel je interesse zult verliezen waardoor ze weer op zoek moeten naar een andere kandidaat. Dit is het moment om aan te geven op welke doorgroeimogelijkheden je hoopt, wat je verwacht bij te leren en welke vaardigheden/ talenten je verder wil ontplooien. Kan het bedrijf je op dit vlak voldoende uitdaging bieden? Het is beter hier duidelijkheid over te scheppen vóór je tekent, zo vermijd je dat je na verloop van tijd teleurgesteld raakt.

10. Heb je nog andere sollicitaties lopen?

Opnieuw: je bereikt niets door te liegen. Het bedrijf ziet ook nog andere kandidaten, en er is zeker niets mis mee indien jij ook op meerdere paarden wedt. Laat wel blijken dat je selectief bent en enkel voor die functies solliciteert die echt bij je aansluiten, zonder ze bij naam te noemen. Je kan eventueel benadrukken dat deze baan je voorkeur geniet en kort motiveren waarom dat zo is.

