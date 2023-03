Dermagne is het beu: “Amper vooruitgang in onderhandelingen, maar terwijl blijven bankautomaten verdwijnen”

Week van de Vrijwilli­ger: hoe zorg je ervoor dat je niet belast wordt op je vergoeding?

We zetten deze week – geheel terecht – de vele vrijwilligers in ons land opnieuw in de bloemetjes. Ben jij er een van? Dan is de kans groot dat je in ruil voor je harde werk een kleine vergoeding ontvangt. Let echter op de maximale grenzen, want zodra die overschreden worden, moet je belastingen betalen.