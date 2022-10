Derde renteverhoging in een maand tijd. Paul D'Hoore legt in VTM NIEUWS uit wat dit betekent voor uw portemonnee

Geld Nederland­se tankstati­ons waarschu­wen voor dieselte­kor­ten: “Voorraden zijn uiterst grillig”, in ons land loopt het niet zo’n vaart

De kans is groot dat er bij sommige, lokale, tankstations in Nederland straks geen diesel meer te krijgen is als gevolg van nieuwe Europese sancties tegen Rusland. Daarvoor waarschuwt een belangenorganisatie van zelfstandige tankstations. In België zijn er volgens de sector geen soortgelijke signalen.

26 oktober