“Denk als een voetbaltrainer”: zo spreid je jouw aandelen optimaal

Goudkoers staat op het hoogste peil in zes maanden. Is goud een interessan­te belegging in 2023?

Al sinds de uitbraak van het coronavirus zit de goudprijs in de lift, en nu staat die op het hoogste niveau sinds midden juni. Begin januari 2020 lag de prijs nog rond de 46.000 euro per kilo, nu is dat zo’n 55.000 euro. Een stijging van bijna 20 procent in minder dan drie jaar. In tijden van crises wordt goud beschouwd als veilige haven. Maar is dat wel helemaal terecht? En wat maakt het edelmetaal zo aantrekkelijk voor beleggers en consumenten?

6 januari