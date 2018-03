Delta Lloyd wordt NN Insurance Belgium HA

30 maart 2018

11u19

Bron: Belga 0 Geld De merknaam Delta Lloyd verdwijnt tegen eind april van de Belgische markt. Dat kondigt verzekeraar NN Insurance Belgium aan, nu de overname van sectorgenoot Delta Lloyd Life is afgerond.

Het gecombineerde bedrijf gaat voort onder de naam NN Insurance Belgium (of gewoon NN). Dat betekent dat het merk Delta Lloyd verdwijnt. "We mikken daarvoor op 23 april", zegt NN-woordvoerster Annelore Van Herreweghe. "Er zal ook een campagne komen" rond het merk NN.

De naamsverandering is vooral een papieren operatie voor klanten, makelaars en bankpartners. Het bedrijf heeft geen agentschappen die omgebouwd moeten worden, aldus nog de woordvoerster.

Het gefusioneerde bedrijf is naar eigen zeggen "een top 4-speler" inzake levensverzekeringen in België en heeft een incassopremie van 967 miljoen euro. Het telt 649 medewerkers. Zij zullen tegen eind dit jaar allemaal werken in het huidige gebouw van Delta Lloyd aan het Brusselse Zuidstation. Ongeveer 300 mensen, die nu nog in Diegem werken, zullen verhuizen.

De fusie van NN Insurance Belgium en Delta Lloyd Life is een gevolg van de overname op groepsniveau van Delta Lloyd door NN Group.

Tot voor enkele jaren was er ook het merk Delta Lloyd Bank in België, maar dat werd omgevormd tot Bank Nagelmackers. Dat gebeurde in 2015, nadat de bank was overgenomen door de Chinese Anbang Insurance Group.