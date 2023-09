Delhaize pakt uit met promo op Nutella: waarom is dat uitzonderlijk? En waar is hij het goedkoopst?

Eigenlijk ben je sowieso het duurst af als je een klein potje Nutella koopt. Als je online even de prijzen per kilogram vergelijkt, krijg je acuut pijn in je portemonnee: bij een potje van 200 g betaal je bijvoorbeeld bij Albert Heijn maar liefst 10,95 euro/kg, terwijl dat voor een pot van 825 g naar 4,96 euro/kg daalt. Het dubbel, en dat voor een product dat je - als je het tussen 18 en 24°C en droog bewaart - door het enorme suikergehalte zelfs geopend tot na de ‘tenminste houdbaar tot’-datum kan gebruiken.

Nog een argument om er snel bij te zijn. Retailexpert Pierre-Alexandre Billiet wees een tijd geleden in een artikel over producten waar je altijd wel een promotie van vindt op het feit dat je Nutella haast nooit goedkoop in de winkelrekken vindt. “Nutella zal je haast nooit in promotie zien staan, gewoonweg omdat het zo’n sterk merk is. Een aantal jaar geleden was er in Parijs een promotie van 50 procent korting op Nutella, wat een ongeziene stormloop heeft veroorzaakt en zelfs tot vechtpartijen heeft geleid.”