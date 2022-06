Dekt je brandverzekering ook je tweede verblijf?

Voor wie geregeld een vakantiehuis huurt is het simpel: je hoeft niet per se iets te ondernemen om het te verzekeren. Als je een woning of flat huurt in België als hoofdverblijf en je daarvoor de verplichte huuraansprakelijkheidsverzekering en een bijkomende inboedelverzekering afsloot, dan komt die ook tussen bij schade tijdens de huur van een vakantiehuis in binnen- of buitenland. Dat wil dus zeggen dat als je per ongeluk iets beschadigt aan het vakantiehuis of aan de inboedel tijdens je verblijf, de schade gedekt is door je verzekering.