Dekt de brandverzekering schade aan/door je domotica? "Kijk zeker na of je verzekeraar een limietbedrag bepaalt”

IndependerAlles digitaal: het is meer dan ooit hét motto, ook als het gaat over de elektronica in je woning. Heel wat spullen in je huis of appartement zijn tegenwoordig vanop afstand te bedienen. Maar welke apparaten dekt je brandverzekering precies als er iets misloopt? Independer.be adviseert.

Je oven, de thermostaat, de wasmachine, je verlichting: allemaal zijn ze tegenwoordig vanop afstand met een app te bedienen. Met de invoering van het capaciteitstarief wordt het meer dan ooit belangrijk het verbruik van je apparaten onder controle te houden, en het zo goed mogelijk te spreiden op verschillende momenten van de dag. Voor wie niet thuiswerkt, rest er dan niet anders dan de toestellen op afstand te bedienen.

Maar wat als er iets misloopt? Wat als je wasmachine zorgt voor brand in je huis terwijl je er niet bent? En welke domotica moet je melden aan je verzekeraar?



Gedekt door brandverzekering

Domotica is standaard gedekt in de brandverzekering. In principe vallen de meeste schadegevallen in je woning immers onder de verplichte brandverzekering of huurdersaansprakelijkheidsverzekering en de aanvullende inboedelverzekering. Brandverzekeringen voor particulieren vergoeden minimaal de schade veroorzaakt door brand, blikseminslag en ontploffingen aan het gebouw.

Zorgt je wasmachine voor een brand in je woning, dan is de schade aan de woning dus gedekt. De meeste brandverzekeringen breiden de basiswaarborgen in de polis uit. Zo wordt ook vaak glasschade, rook- of roetschade en de schade aan elektrische toestellen gedekt.

De inboedelverzekering dekt je inboedel en persoonlijke spullen in je woning als er schade is bij brand, storm, hagel, water en natuurrampen. Een inboedelverzekering is niet wettelijk verplicht voor huurders, in tegenstelling tot een verzekering tegen schade aan het gebouw. Maar toch is het een must, want het schadebedrag kan snel oplopen.



En wat met het domoticasysteem zelf?

Anders ligt het bij schade aan de installatie zelf, zeker als ze nogal gesofisticeerd is. Denk bijvoorbeeld aan domotica om je zwembad te verwarmen, bedienbaar via een app. Sommige verzekeringsmaatschappijen sluiten de domotica-installatie volledig uit van de dekking. Ga dus goed na bij de je verzekeraar wat precies gedekt is en wat niet.

Quote Specifiek melden aan de verzeke­raar dat je bepaalde domotica in huis hebt, is in de meeste gevallen niet nodig Kenneth Vansina, Independer.be

“Een intern defect of sabotage zijn niet altijd standaard gedekt”, zegt Kenneth Vansina van Independer. “Voor organisaties en bedrijven bestaan er zelfs speciale dekkingen voor elektronica, waartoe ook domotica behoort. Kijk zeker goed na of je verzekeraar een limietbedrag bepaalt dat uitgekeerd wordt bij een schadegeval, want dat is wel belangrijk als je veel domotica in huis hebt.

Specifiek melden aan de verzekeraar dat je bepaalde domotica in huis hebt, is in de meeste gevallen niet nodig. Maar je domoticaspullen bedienen en beheren als een ‘goede huisvader’ is natuurlijk een must.”



