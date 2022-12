De Zwitserse frank als wapen tegen inflatie? “Er zijn verschillende mogelijkheden om die munt aan te houden op je rekening”

Centrale bankiers over de hele wereld beslissen deze maand opnieuw om de rente al dan niet te doen stijgen als strijdmiddel tegen de hoge inflatie. Maar in Zwitserland stijgen de beleidsrentes veel minder heftig dan in de rest van Europa en in de VS. Hun nationale frank lijkt al een krachtig inflatiewapen. Waarom is dat zo? En kunnen wij daar als Belgen een graantje van meepikken? We vroegen het aan Robbe Van Hauwermeiren, Investment Strategist bij Belfius.