De winnaar van de coronacrisis: Chinese zakenman verdiende dit jaar al elke dag 35 miljoen euro HR

30 april 2020

10u19

Bron: South China Morning Post, Bloomberg, Business Insider 13 Geld De coronacrisis maakt wereldwijd brokken in de economie. Miljoenen mensen verliezen hun job, ontelbare bedrijven dreigen overkop te gaan. Maar elke crisis heeft ook winnaars: Li Xiting, de rijkste man van Singapore, verdiende sinds het begin van het jaar al elke dag 34,7 miljoen euro. Zijn bedrijf verkoopt beademingsapparatuur.

Miserie in de hele wereld, maar ‘pingping’ voor Li Xiting. De zakenman werd geboren in de provincie Anhui in het oosten van China. In 1991 richtte hij in de Chinese stad Shenzhen mee het bedrijf Mindray Medical op. Dat groeide uit tot een wereldwijde leverancier van medische apparatuur, waaronder ook beademingstoestellen.

De vraag naar zo’n toestellen is sinds de uitbraak van de corona-pandemie explosief gestegen. “We ontvingen bestellingen uit meer dan 100 landen”, vertelde een woordvoerder van Mindray aan South China Morning Post. Italië zou zelfs 10.000 apparaten besteld hebben nog voordat ze de prijs kenden. Italië is zwaar getroffen door het coronavirus, met een dodentol van meer dan 27.000.

Mindray Medical vaart er wel bij. De aandelenkoers is volgens Bloomberg sinds het begin van het jaar al met bijna 50 procent gestegen. Daardoor is het vermogen van Li Xiting met bijna 4 miljard euro gestegen tot 12,4 miljard euro. Het maakt hem de rijkste inwoner van de eilandstaat Singapore, waar hij sinds 2018 woont.

Jeff Bezos

Een andere grote winnaar van de coronacrisis is Jeff Bezos, baas van webwinkelgigant Amazon. Hij zag volgens Bloomberg zijn vermogen in 2020 al met 23 miljard euro toenemen tot 140 miljard, waardoor hij nu dubbel zo rijk is als Facebook-baas Mark Zuckerberg. Die zag zijn vermogen met 7,7 miljard euro dalen tot 70 miljard.

Lees ook:

Onze budgetexperte legt uit welke lockdown-gewoontes je geld opleveren: “Bespaar elke week meer dan 100 euro” (+)

Geldexpert Geert Noels legt uit waarom sommige oplossingen spaarders hard zullen treffen: “Coronacrisis raakt vooral hardwerkende Vlaming” (+)

Waarschuwing rond kinderen op intensieve met corona-achtige aandoening: “Zeldzaam, maar blijf alert” (+)

UITGELEGD. Wat is de economische impact van COVID-19?



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.