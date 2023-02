De werklessen van arbeidsexpert Stijn Baert: “Ik ben gestopt met mijn mailbox baas over mij te laten spelen”

Justitie VS komt met nog meer aanklach­ten tegen oprichter van omgevallen crypto­beurs FTX

Het Amerikaanse gerecht verdenkt FTX-oprichter Sam Bankman-Fried van nog meer misdaden. De openbaar aanklagers in New York verhoogden het aantal aanklachten tegen de voormalige baas van de omgevallen cryptobeurs, die voor het faillissement één van de grootste online beurzen voor cryptomunten was.