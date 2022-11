De waarde van je inboedel correct inschatten? En wat met dure collecties? Deze simpele tip helpt je een flink stuk op weg

IndependerSommigen onder ons hebben echte schatten in huis liggen: van een dure postzegelverzameling tot een exclusief kunstwerk of een uniek oud boek. Vallen die collecties onder de gewone brandverzekering? Of moet je iets extra ondernemen om deze goederen optimaal te beschermen? Independer.be geeft advies.

Verzekeringen hebben vaak een uitgebreidere schadedekking dan je wel denkt. Met de brandverzekering of woningverzekering ben je ook als huurder gedekt tegen het nodige onheil, zoals schade veroorzaakt door brand, blikseminslag en ontploffingen aan het gebouw.

Daarnaast ben je bijkomend verzekerd tegen stormschade en natuurrampen, en vaak ook tegen glasschade en rookschade. Waterschade door een breuk van de leidingen, het overlopen van dakgoten of insijpelen van water door het dak is eveneens vaak gedekt.

Met een bijkomende inboedelverzekering en diefstalverzekering verzeker je je inboedel en persoonlijke spullen in je woning. Je legt zelf het bedrag vast waarvoor je inboedel verzekerd is, en in functie daarvan betaal je dan de premie. Maar wat met je kostbare kunstcollectie, of een andere verzameling?

Besparen op je inboedelverzekering? Dit risico loop je als je je inboedel niet (voldoende) verzekert.

Substantiële wijziging

In principe zijn alle losse spullen verzekerd in je inboedelverzekering. Verzekeraars vragen wel dat, als er een ‘substantiële wijziging’ aan je inboedel komt, je die doorgeeft. De meeste verzekeraars vragen ook om zelf de waarde van de inboedel te schatten. Op basis daarvan wordt de verzekerde waarde bepaald, en dus de premie voor je verzekering.

Tip

Om de verzekerde waarde van je spullen te bepalen, maak je best een lijst van alle spullen die je in huis hebt. Alleen zo krijg je een concreet beeld van wat je bezit. Zeker dure bezittingen mogen niet ontbreken op je lijstje. Som bovendien niet alleen de zaken op die je zelf hebt gekocht, maar ook dingen die je gekregen hebt. Maak dan een schatting van wat het je zou kosten als je al die spullen op dit moment nieuw zou moeten aankopen. De som van al die aankoopprijzen is de te verzekeren waarde van je inboedel.

Erf je bijvoorbeeld een duur sieraad of koop je veel computerapparatuur? Dan kun je dit apart meeverzekeren op je inboedelverzekering. Zo weet je zeker dat je niet onderverzekerd bent. Bij een kostbare collectie ligt dat toch nog een stuk moeilijker.

Op zoek naar een (nieuwe) brandverzekering? Vergelijk hier het aanbod van verschillende verzekeraars voor huurders.

Verzeker collecties apart

Bezit je slechts enkele kunstwerken of juwelen, dan is het perfect mogelijk om in samenspraak met je verzekeraar een uitbreiding te vragen van de diefstal- of brandverzekering. Daarbij worden de waardevolste voorwerpen in een bijvoegsel vermeld. Maar hou er wel rekening mee dat ze dan verzekerd moeten zijn voor de ‘aangenomen waarde’, de vervangingswaarde die je met je verzekeraar overeenkomt.

Bij een kunstwerk of een kostbare collectie is het vaak moeilijk de precieze waarde ervan te bepalen en riskeer je dus dat je onderverzekerd bent. Net daarom kun je unieke, waardevolle voorwerpen, zoals kunst, antiek of je postzegelcollectie, beter verzekeren via een speciale kunst- en verzamelingverzekering.

Je moet dan altijd een beroep doen op een expert om je collectie te laten schatten. Zonder zo’n schatting zal het moeilijk zijn het over de aangenomen waarde eens te raken. Vaak legt de verzekeraar bijkomend zelfs bepaalde preventiemaatregelen op, zoals een alarmsysteem of een safe.

Lees ook op Independer.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Independer.be.

Independer.be is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die je helpt bij het vergelijken en afsluiten van een verzekering.