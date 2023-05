De Vlaamse woonlening: wie heeft recht op dit voordelig krediet? En welke woning kan je ermee financieren?

Het is vandaag helemaal niet makkelijk meer om met beperkte middelen een eigen woning te verwerven. Zeker niet omdat ook banken strenger worden in hun beoordelingen. Ze eisen vaker dat kandidaat-kredietnemers zelf een behoorlijke inbreng doen.

Toch bestaat er een oplossing voor wie een bescheiden inkomen heeft en desondanks een eigen huis of appartement wil kopen. Hij of zij kan de Vlaamse woonlening afsluiten. Het gaat om een door de overheid gesubsidieerd sociaal krediet, dat toelaat om de volledige aankoop – dus inclusief de registratierechten en notariskosten - met een lening te betalen en tegelijkertijd de rente beperkt te houden.

Voorwaarde 1: locatie en bewoning

Aan het verkrijgen van de Vlaamse woonlening zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet ze afgesloten worden voor de aankoop van een pand in het Vlaams Gewest, dat hoofdzakelijk bestemd is voor bewoning. Als je het ook wilt gebruiken voor een handelsactiviteit, mag die slechts een deel van het gebouw innemen.

De woning moet verder gedurende de hele duur van het krediet door minstens een van de kredietnemers worden bewoond. Het is dus niet toegestaan om ze te verhuren.

Voorwaarde 2: verkoopwaarde pand

Er zijn grenzen aan de verkoopwaarde van het pand. Zo mag de verkoopwaarde ervan niet hoger zijn dan 275.500 euro. Vanaf de derde persoon ten laste, komt daar 13.800 euro per persoon bij. Per kind dat minder dan zes jaar is, stijgt dat plafond met nog eens 13.800 euro. Bevindt de woning zich in een gemeente die op een lijst van het Vlaams Woningfonds voorkomt, dan ligt de grens nog een trapje hoger.

Gaat het om een sociale koopwoning, dan is er eveneens een grens van 275.500 euro. Hier geldt echter de toeslag van 13.800 euro al vanaf de eerste persoon ten laste, met eveneens een verhoging met 13.800 euro extra per kind onder de zes jaar.

Het plafond geldt niet als het krediet wordt aangegaan voor de uitkoop van een partner bij een woning die gefinancierd werd door het Vlaamse Woningfonds of de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Voorwaarde 3: inkomen

Maar niet alleen voor de verkoopwaarde van het pand gelden maxima. Dat is ook het geval voor de inkomsten van de kredietnemers. Het belastbaar inkomen op de laatste belastingafrekening mag niet hoger zijn dan 43.140 euro voor een alleenstaande zonder kinderen ten laste. Voor mensen met kinderlast geldt een hoger plafond. Dit is ook van toepassing voor woningen in bepaalde gemeenten.

Aan de andere kant mag je inkomen nooit lager zijn dan 10.795 euro. Je moet immers in staat zijn om de lening af te betalen. Eveneens belangrijk: je mag geen ander pand of bouwgrond in eigendom hebben.

De looptijd van de Vlaamse woonlening kan in principe nooit meer bedragen dan 25 jaar, al kan je in uitzonderlijke omstandigheden toch een krediet van 30 jaar verkrijgen. De Vlaamse woonlening moet in elk geval volledig zijn terugbetaald in het jaar waarin de jongste kredietnemer 75 jaar wordt.

Op welke tarieven kan je rekenen?

Het tarief van de woonlening hangt af van het inkomen van de kredietnemer. Hoe hoger het inkomen, hoe duurder de lening. Een overzicht van de tarieven vind je op vlaamswoningfonds.be.

Alleenstaanden zonder kinderen met een netto belastbaar inkomen tussen 10.795 euro en 31.884,50 euro kunnen al lenen tegen 2,26 procent. Gaat het om een pand dat in een gemeente in de zogenaamde ‘cluster 1’ is opgenomen, dan geldt dit voor inkomens tot 34.348,24 euro. In een gemeente uit ‘cluster 2’ stijgt dat verder tot 36.811,99 euro. Voor mensen met kinderen ten laste liggen de maxima hoger. Voor mensen met een hoger inkomen, gelden hogere tarieven.

Om je in te schrijven voor de Vlaamse woonlening, maak je een afspraak met het Vlaams Woningfonds in jouw provincie of met een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) die de Vlaamse woonlening verstrekt.

