De Viking Deals van Mobile Vikings: leiden ze je echt naar de goedkoopste oplossing voor je telecomfactuur?

MijntelcoMobile Vikings-klanten zijn al langer bekend met het principe van de Viking Deals. Shop je als klant bij bepaalde webshops, dan ontvang je een deel van je aankoopbedrag in Vikingpunten. En die zijn geld waard, want ze geven je korting op je volgende gsm-factuur. Mijntelco.be zocht uit of de Viking Deals echt een onbetwiste prijsbreker maken van Mobile Vikings.

Mobile Vikings is in elk geval uniek met het aanbieden van het principe van de Viking Deals. Door online te shoppen bij de 250 partners van Mobile Vikings, kan je tot 15 procent van je aankoopbedrag in Vikingpunten terugkrijgen. Met die punten kan je vervolgens je telefoonrekening betalen en daarbij een mooie korting krijgen. Volgens Mobile Vikings kan je je factuur zo zelfs op nul krijgen.

Onder de aangesloten partners bevinden zich bedrijven als Booking.com, bol.com, Coolblue, Takeaway.com, Farmaline, AliExpress, Vandenborre, Collect & Go, Dreamland, Hema en nog veel meer.



Hoe werken de Viking Deals?

Klanten kunnen de Viking Deals op twee manieren activeren.

Een eerste mogelijkheid is door te shoppen op de Viking Deals-pagina van de website van Mobile Vikings of in de app. Daar vind je een overzicht van alle onlinewinkels. Je moet daarvoor wel ingelogd zijn met je Mobile Vikings-account. De Viking Deals werken ook niet wanneer je een adblocker gebruikt of incognito surft.

Bang dat je een Viking Deal zal vergeten? Dan kan je ook een plug-in toevoegen aan je internetbrowser. Kom je op een website van één van de aangesloten partners, dan krijg je automatisch een melding. Eén klik en je Viking Deal is geactiveerd. Je kan de plug-in toevoegen aan de internetbrowsers Chrome, Firefox en Safari. Opgelet: de plug-in werkt niet voor bol.com, AliExpress en Coolblue.



Hoeveel korting krijg je?

Hoeveel Vikingpunten (lees: geld) je krijgt, hangt af van de Viking Deal die je activeert. Daarmee wordt het totale bedrag en de korting bedoeld, want dat hangt af van winkel tot winkel. Bij Booking.com geniet je momenteel bijvoorbeeld van Vikingpunten ter waarde van 7 procent op je aankoopbedrag, exclusief btw, servicekosten en verzendkosten.

Een reden om over te stappen?

Volgens Mobile Vikings kan je dankzij de Vikingdeals gemiddeld 6,28 euro per maand uitsparen. Klanten met een abonnement van 15 euro per maand genieten zo jaarlijks van vijf gratis maanden. Een mooi voordeel dus, dat een overstap misschien wel interessant maakt. Alles hangt natuurlijk af van hoe vaak je dingen online koopt en of je dat bij de aangesloten winkels doet. Gezien het brede gamma en de verschillende soorten winkels, is het niet onmogelijk.

Gaan we uit van wat Mobile Vikings vooropstelt – een gemiddeld voordeel van 6,28 euro bij een abonnement van 15 euro – dan betaal je maandelijks nog 8,72 euro per maand voor een abonnement met onbeperkt bellen, sms’en en 10 gigabyte mobiele data. Een lagere prijs is in de huidige telecommarkt niet te vinden.

Interessante alternatieven

Maar zijn de abonnementen van Mobile Vikings ook interessant als je niet aan de vooropgestelde korting komt? Er zijn zeker goedkopere alternatieven te vinden voor het abonnement met 10 GB mobiele data.

De beste prijs zonder korting vinden we bij edpnet, met 11 euro per maand. Keerzijde: het aantal belminuten is beperkt tot 400.

Voor 18 euro per maand biedt Youfone ook een interessante formule aan: 20 GB mobiele data, maar met slechts 200 belminuten.

De beste deal voor abonnementen met nog meer mobiele data, vinden we toch opnieuw bij Mobile Vikings: 50 GB mobiele data met onbeperkt bellen en sms’en voor 29 euro per maand.

Hey! komt in de buurt, met 40 GB mobiele data en onbeperkt bellen en sms’en voor 25 euro per maand.

Hoe dan ook blijft het interessant om jouw abonnement te vergelijken met die van Mobile Vikings en andere operatoren. De onderstaande kader van Mijntelco.be biedt je deze mogelijkheid, inclusief actuele promo's.

