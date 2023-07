De twee voeten van Lien (32) staan stevig op de grond, al gaat ze liefst ergens ver weg op reis: “Mijn trouwfeestbudget? 2.000 euro”

Op pensioen in het buitenland "Het interessan­te belasting­re­gime levert ons duizenden euro's extra inkomen op": Magda (72) en Dirk (69) verruilden België voor een pensioen in Madeira

Magda Swerts (72) en Dirk Swinnen (69) droomden van een pensioen in zonnigere oorden. Na een tussenstop in Spanje, belandden ze op het Portugese eiland Madeira. Daar blijkt niet alleen de ‘eeuwige lente’ aantrekkelijk, maar ook de voordelige belastingregeling en het goedkopere leven. Hoeveel besparen Magda en Dirk gemiddeld? Wat is er goedkoper en wat niet? Was het eenvoudig om zich daar te vestigen? “Onze poetsvrouw betalen we 5 euro per uur. Volgens haar is dat goed betaald.”