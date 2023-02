De tijd van zotte energieprijzen is (voorlopig?) voorbij: moet je nu snel veranderen van leverancier?

Scheiden na je 60ste? Wat zijn de financiële gevolgen, en hoe krijg je een echtschei­dings­pen­si­oen?

Steeds meer koppels scheiden op oudere leeftijd Elke dag gaan gemiddeld zes 65-plussers uit elkaar. Wie gescheiden is, kan vanaf zijn of haar eigen pensioenleeftijd een echtscheidingspensioen krijgen. Dat compenseert de periodes waarin je slechts deeltijds of niet hebt gewerkt. Maar welke financiële gevolgen heeft een scheiding voor een zestigplusser? Wij zochten het uit, van pensioen tot belastingen, en leggen uit wat de ‘miserietaks’ inhoudt.