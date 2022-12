De staatsbon is weer populair, maar is die wel interessant?

Steeds meer kleine banken verhogen hun spaarrente, “maar bij deze bank van de overheid krijg je nu tot 2 % bruto rendement”

Jarenlang heeft de spaarder amper interest gekregen op zijn centen, maar daar lijkt nu verandering in te komen. Enkele kleine en online banken verhoogden onlangs hun rente, al zijn spaarders volgens onze geldexpert Pascal Paepen het best af bij een spaarrekening van de overheid. Is het veilig om je centen op een kleine bank met een hogere rente te parkeren? Hoe werkt zo’n spaarrekening van de overheid precies? En mogen we binnenkort ook een renteverhoging bij de traditionele grootbanken verwachten?

25 november