De rente stijgt weer: hoeveel duurder wordt een woonlening?

Spaargids.beDe hypotheekrente gaat sinds enkele maanden in licht stijgende lijn. Hoe fel blijft de rente doorstijgen? En is het nu dan hét moment om nog snel een hypothecaire lening af te sluiten? Spaargids.be vroeg het aan John Romain, oprichter van Immotheker Finotheker.

De rentebarometer van Immotheker Finotheker biedt een overzicht van de evolutie van de gemiddelde rentestand voor woonleningen in België. Wie momenteel een hypothecaire lening afsluit over 20 jaar met een vaste rentevoet en een quotiteit tussen de 81 en 100 – de verhouding van het ontleende bedrag ten opzichte van de aankoopwaarde van de woning – betaalt gemiddeld een rentevoet van 1,58%. Begin augustus schommelde dat nog rond de 1,42%.

Wat betekent die stijging concreet?

Wie 200.000 euro leent voor de aankoop van zijn woning, betaalt bij een looptijd van twintig jaar en een vaste rentevoet van 1,58% in totaal 33.141 euro intresten. De maandelijkse aflossing bedraagt in dat geval 971,42 euro. Begin augustus zou diezelfde koper bij een rentevoet van 1,42% aan het einde van de rit 29.659 euro intresten betaald hebben. Het verschil: 3.482 euro. Voor de volledigheid: je lost bij een rente van 1,42% maandelijks 956,91 euro af.

Inflatie: tijdelijk of structureel?

Volgens John Romain, oprichter van Immotheker Finotheker, is dat een logische evolutie. Of de stijging zich verder doorzet, is sterk afhankelijk van wat er met de economie gaat gebeuren. Banken baseren zich voor het bepalen van hun (vast) tarief voor woonkredieten onder andere op de langetermijnrente.

“Klopt”, zegt John Romain. “Samen met de inflatie is dat een bepalende factor voor de hypothecaire rente. De vraag is nu: is de inflatie van tijdelijke of structurele aard? Als die structureel blijkt te zijn, en als mensen meer loon vragen, dan kan de rente nog verder stijgen.” Toch denkt Romain dat de eventuele verdere stijging beperkt zal blijven. De Europese Centrale Bank (ECB) kondigde eerder ook al aan dat ze zal ingrijpen wanneer de langetermijnrente te hoog en te snel stijgt.

0,25 à 0,30 %

“Het is sowieso altijd moeilijk te voorspellen. De economie kan snel omslaan als er iets gebeurt in de wereld. Maar voorlopig zie ik een grote stijging niet gebeuren. Ik verwacht op korte termijn eerder een schommeling van 0,25 à 0,30%”, gaat John Romain verder. “Voor wat er in de verdere toekomst staat te gebeuren, hebben we jammer genoeg geen glazen bol.” Volgens de oprichter van Immotheker Finotheker liggen de laagterecords van de hypothecaire rente voorlopig wel achter ons.

“Ik raad iedereen aan om het volledige plaatje te bekijken. Mensen staren zich vaak blind op de bundelpakketten van hun bank. Wie een lage rente krijgt, kan bijvoorbeeld een pak meer betalen voor de schuldsaldoverzekering. Vergelijken op elk niveau is en blijft de boodschap.” Hypotheekdossiers die worden gesignaleerd op Spaargids.be maken duidelijk dat vergelijken en onderhandelen wel degelijk de moeite loont. Zo zijn er nog verschillende recente dossiers met een hypothecaire rente van 1% en lager.

Nu lenen?

“Moeten mensen nu in alle haast nog een hypothecaire lening afsluiten? Dat zeker niet”, besluit de expert. “Haast en spoed is zelden goed en bij leningen is dat al helemaal het geval. Maar mensen moeten zeker ook niet wachten. Aan wie kooprijp is en een goede deal kan maken, zou ik zeggen: ga ervoor.”

