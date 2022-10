“De rente die je krijgt op een spaarrekening zal altijd laag zijn”: onze geldexpert geeft alternatieven voor een hogere rente

10 vragen die je jouw bankier best stelt over je beleggings­fonds: “Je kan zélf ook fondsen vergelij­ken met die van de concurren­tie”

Door de lage rente en de hoge inflatie smelt de waarde van je spaarboekje als sneeuw voor de zon. Je bankier weet dat ook en zal je daarom aanraden om te beleggen, het liefst in een fonds. Allemaal goed en wel, maar hoe weet je of de bank je goede beleggingsfondsen verkoopt? Deze tien vragen kan je volgens onze geldexpert Pascal Paepen best stellen aan je bankier, vóór je beslist om in zo’n fonds te stappen.

15 maart