De populairste elektrische bedrijfsauto’s op een rij: dit moet je weten over de kosten bij privé en professioneel gebruik

Het loon op een fiscaal aantrekkelijke manier spekken gebeurt met extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques, een groepsverzekering of een hospitalisatieverzekering. In dat rijtje hoort uiteraard ook de bedrijfswagen thuis. Welke elektrische modellen krijgen daarbij de voorkeur en waarom zijn ze voordeliger dan een diesel- of benzinewagen? Jobat.be bezorgt een overzicht.

Uit een analyse van leasingbedrijf Arval blijkt dat de helft van de tien populairste bedrijfswagens volledig elektrisch zijn. Nog eens drie plaatsjes in de top 10 zijn ingenomen door plug-inhybrides. Diesel- of benzinewagens vertegenwoordigen nog maar een derde van de bestellingen bij Arval.

Werknemers krijgen een elektrische bedrijfswagen vaak in combinatie met een laadkaart voor publieke laadpalen (vergelijkbaar met een tankkaart), of de installatie van een thuislaadpunt dat werkt met een ‘split bill’.



Is het fiscaal voordeel van de elektrische bedrijfswagen eeuwigdurend? Acht belangrijke vragen rond dit topic beantwoord.

De populairste elektrische bedrijfswagens van 2022

De top 5 meest verkochte bedrijfswagens ziet er als volgt uit:

1. Volkswagen ID.4

2. Mercedes EQA

3. Volvo XC40

4. BMW iX3

5. Mercedes EQ8

Wat brengt de toekomst voor deze modellen? Vanaf 1 juli betalen werkgevers een veelvoud van de CO2-taks op nieuw bestelde bedrijfswagens die niet aan de scherpste emissienormen voldoen, terwijl de komende vijf jaar de fiscale aftrekbaarheid voor die wagens daalt naar 0 procent.

Combineer die feiten met de algemene beweging naar duurzaamheid en je kan concluderen dat de populariteit van volledig elektrische bedrijfswagens alleen maar zal toenemen.

Wat met (veel) privégebruik?

Gebruik je een bedrijfswagen ook in je vrije tijd, dan gaat het formeel om een salariswagen. De auto dient dan niet uitsluitend voor woon-werkverkeer of om van kantoor naar een klant of werf te rijden. Jij en je familie kunnen de wagen gebruiken voor verplaatsingen om boodschappen te doen of om in het buitenland op vakantie te gaan. De wagen vormt op die manier een deel van je loonpakket.

Een salariswagen brengt voor een werknemer vaak verschillende voordelen met zich mee ten opzichte van een eigen wagen. De werkgever betaalt namelijk de aankoop of leasing, de verzekering, het onderhoud, de reparaties en meestal ook de brandstof.

Of een salariswagen je goedkoper uitkomt dan een eigen wagen met een kilometervergoeding, hangt af van hoe vaak je de wagen gebruikt. De salariswagen is een aanrader voor wie veel kilometers rijdt in zijn vrije tijd. Of dat voor jou ook zo is, reken je best zelf uit. Raadpleeg ook je arbeidsovereenkomst. Daarin staat omschreven waarvoor je de wagen wel of niet mag gebruiken. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Opgelet

Heb je een bedrijfswagen ter beschikking die je ook privé mag gebruiken, dan beschouwt de fiscus dit als een belastbaar voordeel. Dat voordeel wordt op je loonfiche bij de gewone betaalbare voordelen gevoegd waarop bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden. Zo wordt dat berekend.

Wat verandert wanneer je salariswagen elektrisch is?

Elektrisch rijden is niet alleen goed voor het milieu. Je zal de overstap ook merken in je portefeuille. Met een elektrische bedrijfswagen verlaag je de waarde van het VAA (voordeel alle aard), omdat het aandeel van de CO2-uitstoot (dat je vermenigvuldigt met de cataloguswaarde van de wagen en 6/7) wordt verminderd naar het minimumpercentage van 4 procent. Je wordt dus minder belast op het voordeel dat je uit een salariswagen haalt.

In dit VAA is niet alleen de terbeschikkingstelling inbegrepen, maar ook alle kosten die te maken hebben met een laadpas of thuislaadpaal, de geleverde elektriciteit van de werkgever en de oplaadkosten die de werkgever terugbetaalt. Het VAA van een werknemer verhoogt hiermee niet.



Eigenaar van een bedrijfswagen? Moet je je verkeersboetes tijdens het pendelen en tijdens werkverkeer dan zelf betalen?

Terugbetaling van thuislaadstation en elektriciteit

Bij een elektrische wagen komen specifieke kosten kijken. Onder bepaalde voorwaarden betaalt je werkgever jouw thuislaadstation. Dit laat aan je werkgever weten hoeveel elektriciteit je verbruikt om je wagen op te laden, zodat je hiervoor een onkostennota kan opmaken. Je kan als werknemer zelf een thuislaadstation installeren, maar dat zorgt voor erg ingewikkelde administratie en vereist dat je altijd bijhoudt waarvoor je precies achter het stuur kruipt.

Bedrijven kunnen er ook voor kiezen laadpalen te installeren op hun parkeerplaats. Ook daarmee kan je dan je bedrijfswagen opladen zonder extra belastingheffing. Laad je je privéwagen op via een laadpaal bij het bedrijf, dan ontstaat er wel een voordeel van alle aard. Je werkgever kan er ten slotte ook voor kiezen de elektriciteit voor je bedrijfswagen niet te betalen, namelijk wanneer je in een sector werkt waar een vergoeding voor woon-werkverplaatsing geen verplichting is.



Op zoek naar een nieuwe job mét bedrijfswagen?

Wij helpen je. Het enige wat je hoeft te doen, is Jobat.be vertellen wat jij belangrijk vindt in een job. Beantwoord in de kader hieronder drie simpele vragen en krijg, gratis en vrijblijvend, alerts wanneer een op jouw maat geschreven vacature verschijnt in de Jobat-database.

