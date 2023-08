De originele hobby van hun drie kinderen kost Lobke en Patrick zo’n 1.750 euro per jaar: “Maar voetbal is ook niet goedkoop”

“Vergelijk jezelf niet met je gespierde buren in de fitness”: dit zijn de 15 meest gemaakte sportfou­ten

Begin je na de zomervakantie te sporten zonder begeleiding? Let dan op hoé je er precies aan begint. “Te weinig of te veel rust tussen de oefensessies geeft meer risico op overbelasting en blessures, of verlaagt het trainingsrendement”, waarschuwen personal trainers Julien Prudhomme en Stijn Morand. Maar hoe pak je sporten dan het beste aan? Wat mag je zeker niét doen? Het duo zet de 15 meest gemaakte fouten in de verf en geeft tips.