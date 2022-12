De maximumfactuur voor dokters- en apothekersrekeningen: wat is het? En kom jij in aanmerking hiervoor?

Ga voor een geconventioneerde arts

Een eerste mogelijkheid is kiezen voor een geconventioneerde arts. Dat is een dokter die zich akkoord heeft verklaard met de tarieven die, na onderhandelingen, werden afgesproken tussen de doktersverenigingen en de ziekenfondsen/mutualiteiten. Ze staan op die manier tegenover niet-geconventioneerde artsen. Dat zijn dokters die de afspraken niet onderschrijven en dus vrij zijn om hun eigen hogere tarieven te vragen.



Tip: In de vergelijker van Spaargids.be vind je een overzicht van alle voordelen en terugbetalingen van de verschillende mutualiteiten.



De tegemoetkoming in de medische kosten die je van het ziekenfonds krijgt, is op de afgesproken tarieven gebaseerd en niet op de vrije prijzen. Wie bij een niet-geconventioneerde arts langsgaat, zal dus een groter deel van de rekening zelf moeten dragen.



Of een dokter al dan niet geconventioneerd is, kan je zien op de website van het Riziv, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.



Burn-out of andere problemen rond geestelijke gezondheid: wat betalen de verschillende mutualiteiten precies terug?