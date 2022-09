De indexering van de brandverzekering komt eraan: zo beïnvloedt dit jouw premie

Hoe zit de premieberekening van je brandverzekering in elkaar?

In de prijs van je jaarlijkse brandverzekeringspremie calculeren de verzekeraars allerlei risico’s in. Het risico op stormen bijvoorbeeld, of wateroverlast door het veranderende klimaat. Door een toename van wateroverlast en hevige stormen waren er bijvoorbeeld een pak meer schadegevallen. Die deden de verzekeringspremies stijgen. Maar ook de bouwprijzen hebben een invloed op de premie. En we weten allemaal hoe steil die prijzen het afgelopen jaar de hoogte zijn ingegaan. Een percentage daarop plakken is moeilijk, want dat is voor elk persoon en elk contract verschillend. Normaal gezien stijgen de premies wel minder sterk dan de ABEX-index.

Zo werkt de ABEX-index

De ABEX-index of de ‘index van de Associatie van Belgische Experten’ geeft de evolutie van de bouwprijzen weer. Die prijzen worden bepaald door de prijs van bouwmaterialen (grondstoffen) enerzijds, en de lonen van bouwvakkers anderzijds. Het bedrag waarvoor vastgoed verzekerd wordt, volgt die index. De ABEX-index wordt twee keer per jaar (in mei en november) berekend. Voor de consument is er maar één jaarlijkse aanpassing, afhankelijk van wanneer het verzekeringscontract werd afgesloten.

Is veranderen vóór de indexaanpassing interessant?

De indexberekening die dit jaar in november 2022 plaatsvindt, heeft pas effect op premies vanaf januari 2023. Net daarom is het interessant om nog vóór die tijd van verzekering te veranderen, of je verzekering te herzien. Zo geniet je nog van een lagere premie, die gebaseerd is op de ABEX-index van mei 2022. Je premie blijft dan een jaar lang gelden. Hou wel rekening met de opzegtermijn: die valt uiterlijk drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van je verzekering.

Waarom is vergelijken sowieso nuttig?

Niet elke verzekeraar hanteert dezelfde tarieven, of volgt de indexering op dezelfde manier. Daarom blijft het hoe dan ook nuttig om verzekeringen te vergelijken.

