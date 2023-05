De huurauto van Gerben (21) ging op slot, met de sleutels erin: “Dankzij een boze autohandelaar was mijn vakantie meteen 200 euro duurder”

GeldflaterOp vakantie naar Kreta, heerlijk toch? Dat dachten Gerben De Ruiter en zijn vrienden ook toen ze drie jaar geleden vertrokken. Maar dat draaide net iets anders uit. Alle deuren van de auto waren op slot toen een van de vrienden ook de koffer dicht deed, mét de sleutel erin. Het gevolg: ze konden niet meer weg en moesten twee uur in de brandende zon op de reservesleutel van de boze autohandelaar wachten. “Hij had een dagje vrij en vroeg 200 euro extra", zegt Gerben.

Waar was je op zomervakantie?

Gerben: “Elk jaar ga ik met een groep vrienden op vakantie, we kennen elkaar inmiddels al heel wat jaren en proberen iedere keer weer een nieuwe bestemming uit. Drie jaar geleden was het Kreta.”

Was een huurauto echt nodig?

“Toen we bij het appartement aankwamen, bleek dat we een uur lopen van het centrum zaten. Overdag kan je nog wel te voet gaan, maar ‘s nachts leek ons dat niet zo’n goed idee. Eerst dachten we nog een scootertje te huren, maar dat werd ons afgeraden. Het gebeurt regelmatig dat je dan een soort motor meekrijgt waar je niet zonder motorrijbewijs op mag. Word je dan aangehouden, dan heb je echt een probleem.”

Quote Eén van ons legde de autosleu­tels even neer in de auto, zette de fles weer achterin de auto en gooide de klep dicht. En hij wist onmiddel­lijk: dit is niet goed. Gerben

Waar huurden jullie de auto?

“In hetzelfde straatje als waar ons appartement was gelegen. Ze hadden een knalrood autootje. Hij kostte tussen de 50 en 100 euro per dag, voor twee weken. Maar als je dat met zijn vieren deelt, valt dat wel mee.

Wat ging er mis?

“Op een dag reden we naar de andere kant van het eiland. Een rit van twee uur. Op een gegeven moment stopten we boven op een weg om wat water te drinken en van het uitzicht te genieten. We hadden waterflessen achterin de auto staan. Dus wij stapten uit, en verwonderden ons over het mooie uitzicht. Bijna geen huizen, met de zee als achtergrond. We openden de achterklep voor het water. Eén van ons legde de autosleutels even neer in de auto, zette de fles weer achterin de auto en gooide de klep dicht. En hij wist onmiddellijk: dit is niet goed.”

Want?

“Alle autodeuren waren dicht, de achterklep nu ook en de sleutels lagen in de auto. Meestal zit er wel een knopje waardoor je hem open krijgt, maar dat was niet het geval bij onze auto. Als alle deuren dicht zijn, gaat-ie automatisch op slot. Stonden we daar, in the middle of nowhere, met een auto die op slot was.”

Wat deden jullie?

“Balen. Er was helemaal niets in die omgeving. We probeerden auto’s aan te houden, maar niemand stopte. Stonden we Daar stonden we in de brandende zon met uitzicht op waterflessen waar we niet bij konden. We zouden net gaan eten. Er stopte een auto en die mensen probeerden samen met ons de auto open te krijgen. Dat lukte ook niet.”

“Toen besloten we de autohandelaar te bellen. Het bereik was er slecht en die man begreep nauwelijks Engels. Aan handen en voeten heb je op zo’n moment ook niets. Gelukkig snapte hij het uiteindelijk en kwam hij ons reservesleutels brengen. Dat kostte 200 euro. En we moesten nog wel even twee uur wachten.”

Quote Na uren wachten in de brandende zon ben je elkaar sowieso wel beu. Zeker als je bij elke auto denkt: daar is de autohande­laar. Gerben

Was die autohandelaar erg pissig?

“Net op zijn vrije dag moest hij de sleutels gaan brengen. Hij had de situatie nog niet eerder meegemaakt en vond het niet grappig.”

Wat deden jullie toen jullie eenmaal weg konden?

“We waren heel opgelucht en namen meteen wat slokken water! Vervolgens gingen we naar een restaurant waar we wat pilsjes en een grote pizza bestelden om het even te vergeten. Wat deed dat deugd. En even een ander uitzicht, daar waren we ook blij mee.”

Waren jullie nog lang boos op die vriend die de sleutels in de auto neerlegde?

“Op het moment wel. Na uren wachten in de brandende zon ben je elkaar sowieso wel beu. Zeker als je bij elke auto denkt: daar is de autohandelaar. En dan is het niet zo. We maakten opmerkingen, maar dat kon die vriend wel verdragen. We zijn een hechte vriendengroep, we kunnen wel wat van elkaar hebben. Het zou ieder van ons kunnen gebeuren.”

“Nu spreken we wel af dat we eerst met zijn vieren een huurauto testen voor we deuren dichtgooien. En uiteraard splitten wij die 200 euro die deze grap kostte. Die vriend hoort het natuurlijk nog wel ieder jaar, dat houden we erin.”

