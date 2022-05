De horeca smeekt om extra personeel: alle voor- en nadelen op een rij

De horeca biedt heel wat voordelen

• Om te beginnen: een premie voor zondags- en nachtwerk. Sta je paraat op een zondag, dan heb je recht op 2 euro per uur extra met een maximum van 12 euro per dag. Voor wie ’s nachts aan de slag is, ligt er 1,3131 euro per uur extra klaar. • Jaarlijks schenkt de werkgever ecocheques met een waarde van 250 euro. • De werkgever trakteert je ook op extralegaal verlof. Heb je tien jaar jobanciënniteit opgebouwd, dan krijg je bij elke vijfde verjaardag van je arbeidsovereenkomst één bijkomende extralegale verlofdag. Werk je in een organisatie met meer dan 50 medewerkers, dan krijg je na vijf jaar dienst een eerste extra dag extralegaal verlof. • Ook loopbaanverlof krijgt een plaatsje in de horeca. Vanaf 56 jaar heb je recht op een bijkomende dag extralegaal verlof. • Heb je in de horeca gewerkt, dan ontvang je op het einde van je loopbaan een aanvullend pensioen: een mooi, extra spaarpotje.

Maar er zijn ook nadelen

• In de eerste plaats staan velen niet open voor weekendwerk.

• Zien sollicitanten ook als serieuze minpunten: de lange werkdagen en de stress op piekmomenten.

• Een ander belangrijk element dat niet in de kaart van de horeca speelt, is het vrij lage loon. Volgens een onderzoek van Ipsos bedroeg het gemiddelde brutoloon in de sector vorig jaar 2.912 euro. Dat was het laagste van alle sectoren. Het was bovendien de enige sector waar het gemiddelde brutoloon lager lag dan 3.000 euro.

• Terwijl in andere sectoren vakkennis een belangrijke factor is om een loon te zien stijgen, is dat in de horeca minder het geval. De loonevolutie vertoont een vrij vlak patroon.

• In vergelijking met andere sectoren scoort de horeca ook het laagst in aantal vakantiedagen: gemiddeld 22.

• Vandaag is voor almaar meer sollicitanten deels kunnen thuiswerken een belangrijke voorwaarde voor een job – of zelfs een breekpunt. In de horeca is telewerk echter niet of nauwelijks mogelijk.