De hobby’s van je kind kosten geld: welk ziekenfonds betaalt het meeste terug?

Spaargids.beKinderen en jongeren vissen jaar na jaar uit welke hobby’s hen het beste liggen. Of ze zich nu aansluiten bij een jeugdvereniging of bij een sportclub, telkens moet je als ouder inschrijvingsgeld betalen. Via de aanvullende verzekering van je ziekenfonds kan je daarvoor op een tussenkomst rekenen. Maar welke mutualiteiten betalen het meeste terug? Spaargids.be zoekt het uit.

De kosten die inschrijvingen bij jeugd- en sportverenigingen met zich meebrengen, kunnen soms oplopen. Zeker als je kinderen zich bij twee of drie sportclubs of jeugdbewegingen wensen aan te sluiten. Omdat bewegen en sporten gezond is, voorzien de meeste ziekenfondsen een tegemoetkoming als een kind lid wordt van bijvoorbeeld een sportclub of jeugdbeweging.

Premies en voordelen verschillen sterk per ziekenfonds: hier leggen de mutualiteiten hun accenten.

NZVL: tot 190 euro

Alles samengeteld betaalt het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen het meeste terug als een kind of jongere tot en met 18 jaar zich heeft ingeschreven bij een sportclub en/of jeugdvereniging, voor kampen en speelpleinwerking: tot 190 euro per jaar per kind. Bij sommige sportclubs is een medische sportkeuring of hartscreening verplicht. Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen komt in die kosten extra tussen tot 30 euro om de twee jaar.

Als we die 190 euro nader bekijken, dan voorziet het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen per jaar en per kind een tussenkomst voor speelpleinwerking tot 50 euro (5 euro per dag voor maximaal tien dagen), een tegemoetkoming voor kampen tot 50 euro (5 euro per dag met een maximum van tien dagen), een tussenkomst in het lidgeld van een erkende sport- of fitnessclub tot 30 euro en een terugbetaling van 10 euro bij inschrijving bij een jeugdbeweging. Dan rest er nog 50 euro voor een eventuele tussenkomst bij een schoolreis waarmee bovenstaande bedragen cumuleerbaar zijn.

Verder voorziet het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen voor kinderen of jongeren met een beperking die deelnemen aan een speciaal voor hen ingerichte activiteit een tussenkomst van 250 euro per jaar, uitgezonderd voor kampen van Krunsj, de eigen vakanties van het ziekenfonds.

Sluit jouw ziekenfonds het best aan bij de noden van je gezin? Hier kan je mutualiteiten vergelijken en uitzoeken welk ziekenfonds helemaal bij je past.

VNZ: tot 120 euro

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds betaalt per kalenderjaar en per persoon eveneens tot 30 euro terug van het lidgeld van sport- of fitnessclubs. De tegemoetkoming voor kamp- en speelpleinwerking bedraag 120 euro (5 euro per dag of overnachting). Het ziekenfonds komt tot 30 euro tussen voor het lidgeld van een erkende jeugdbeweging of schoolreis. Een tussenkomst van 5 euro per dag is mogelijk voor speelpleinwerking. Voor een sportmedische keuring voorziet het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds een jaarlijkse vergoeding van 50 euro.

Als mindervalide jongeren deelnemen aan een speciaal voor hen ingerichte vakantie of activiteit, kunnen de ouders rekenen op een jaarlijkse tussenkomst tot 250 euro.

Aansluiting bij sportclub en jeugdbeweging

Solidaris Brabant komt voor 45 euro tussen voor wie zich aansluit bij een sportclub. Die tegemoetkoming van 45 euro is al ruim in vergelijking met wat de meeste andere mutualiteiten terugbetalen. Bij LM MUTPLUS, LM Oost-Vlaanderen en LM Plus (Liberale Mutualiteiten) gaat het om 40,35 en 25 euro. Bij VNZ en NZVL bedraagt de terugbetaling 30 euro, bij Helan 25 euro, en bij CM en Solidaris West-Vlaanderen 15 euro.

De tegemoetkoming voor het lidgeld van een jeugdbeweging bedraagt bij VNZ 30 euro. Dat is hoger dan bij de meeste andere ziekenfondsen. Bij Solidaris Antwerpen is er bijvoorbeeld een tussenkomst van 20 euro, de Liberale Mutualiteiten betalen 15 euro terug en het NZVL 10 euro.

Hou er rekening mee dat regelingen en bedragen kunnen veranderen. Via de ziekenfondsvergelijker van Spaargids.be kan je makkelijk nagaan welk ziekenfonds voor jou het interessants is.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Spaargids.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.