De geldzaken van zangeres Lindsay (44): “Niet dat ik een verslaving heb, maar ik heb een riante verzameling schoenen”

Spaargids.be Al 2.000 gezinnen vroegen een betaalpau­ze van hun woonlening aan: wat zijn de voorwaar­den?

In de eerste negen dagen van oktober kregen in ons land 2.000 gezinnen uitstel voor de afbetaling van hun woonlening. Gemiddeld kregen de betrokken families hierdoor 430 euro per maand extra ademruimte. Dat meldt Spaargids.be. Wanneer is het interessant om de afbetaling van je lening tijdelijk op te schorten? En aan welke voorwaarden moet je voldoen?

7:31