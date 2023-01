De geldzaken van Tom De Cock van Qmusic (39): “Na een herziening van mijn sociale bijdragen moest ik plots 20.000 euro bijbetalen”

Tom De Cock (39) ken je van zijn latenightshow ‘Club De Cock’ op Qmusic, zijn jongerenboek ‘Lily’ of als de voice-over van datingprogramma ‘First Dates’. Wij vroegen de mediakameleon in onze rubriek Centen en percenten waar hij graag geld aan uitgeeft en welke financiële lessen hij meekreeg van thuis. “Zoals in veel ondernemersfamilies werd er bij ons vaak over geld gepraat. Of het gebrek eraan.”