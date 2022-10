De geldzaken van Joren van ‘Blind Getrouwd’: “ Toen ik 18 was, heb ik voor 69.000 euro een studio aan zee gekocht”

Joren Dumont (36) , momenteel te zien in ‘Blind Getrouwd’ (op VTM), heeft zoals elke echte Belg een baksteen in de maag. Maar waaraan geeft de kersverse man van Lien, die eerder samen was met ex-K3'tje Kathleen Aerts, graag geld uit (of niet)?