De geldzaken van Celien Deloof (29): “Ik zet elke maand 200 euro opzij voor mijn oude dag”

Hogere Amerikaan­se inflatie kost Bel20-in­dex 2 procent

De inflatie in de VS, die in mei tot 8,6 procent aantrok, heeft zwaar gewogen op de beurzen. In Brussel zorgde dat voor een terugval van de Bel20-index met 2,14 procent tot 3.770,25 punten.

10 juni