De fiets op? Dit moet je weten over je verzekering voor je vertrekt

Spaargids.beMet beter weer en (vanaf mei) de algemene fietsvergoeding voor werknemers in het vizier, zullen velen hun tweewieler weldra vaker van stal halen. Een waterdichte jas beschermt je tegen een regenbui, maar ben je ook op andere vlakken voldoende ingedekt? Spaargids.be overloopt wat je moet weten over de verzekering van fiets én fietser.

Verzekering van de fietser

Wie fietst, kan het slachtoffer worden van een ongeval, maar kan ook een ongeval veroorzaken. In dit laatste geval spreken juristen van ‘burgerlijk aansprakelijk’ zijn. Dat houdt in dat wie schade berokkent aan iets of iemand anders voor die schade moet opdraaien, tenzij hij of zij verzekerd is. In dat geval zal de verzekeraar de schade betalen.



Fietsers die onvrijwillig iemand schade berokkenen, kunnen terugvallen op een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid privé, in de volksmond nog altijd het best gekend als ‘de familiale’. Het is niet verplicht om een dergelijke verzekering te hebben, maar het is wel aangewezen.

Ben je zelf het slachtoffer van een ongeval dat door iemand anders is veroorzaakt, dan kan je die persoon daarop aanspreken. Mogelijk is het nuttig je familiale verzekering uit te breiden met de optie rechtsbijstand. De verzekeraar zal je dan helpen bij het vorderen van de schade.

Heb je een ongeval waarbij er geen andere partij betrokken is, denk bijvoorbeeld aan een val, en lijd je daarbij schade, dan kan je eventueel terugvallen op een ziektekostenverzekering.



Verzekering van de fiets

Niet alleen de fietser kan zich verzekeren. Ook voor de fiets zelf kan je een verzekering aangaan. Bijvoorbeeld tegen diefstal en/of schade. Er zijn eveneens bijstandsformules mogelijk. Heb je onderweg pech met de fiets, kan je dan de hulp inroepen van een pechverhelper.

Enkele voorbeelden:

Bij Allianz kan je een wereldwijde diefstaldekking afsluiten, waarbij er de eerste drie jaar geen waardeverminderingen van de fiets zijn. Dit geldt voor elk type fiets, met uitzondering van speedpedelecs, fietsen ouder dan drie jaar en fietsen die worden gebruikt voor competitieve doeleinden. Dit alles voor een premie vanaf 28,20 euro per jaar.

Dit pakket kan je uitbreiden met een verzekering tegen schade aan de fiets en met een bijstand bij pech in de Benelux en 30 km over de grens met buurlanden Duitsland en Frankrijk. In dat geval stijgt de basispremie voor de goedkoopste modellen tot 46,20 euro per jaar.

Bij KBC krijg je tot 12 maanden na de aankoopdatum het volledige bedrag terugbetaald. Nadien wordt een aftrek toegepast. Accessoires zoals een fietstas, kinderzitje of fietskar zijn er meeverzekerd tot 300 euro. De fietshelm tot 125 euro als die samen met de fiets beschadigd is. Bijstand kan je er krijgen via VAB in de hele Benelux en tot 15 km over de landsgrenzen met Duitsland en Frankrijk.

Hou er wel rekening mee dat je fiets niet ouder mag zijn dan twee maanden bij het afsluiten van de verzekering en het factuurbedrag tussen 600 en 10.000 euro (fiets en toebehoren samen) moet liggen. Voor een elektrische stadsfiets van 2.500 euro komt een dergelijke polis neer op 8,51 euro per maand of 102,12 euro per jaar.

Bij Ethias is het mogelijk om de verzekering zelf samen te stellen. Voor een elektrische stadsfiets van 2.500 euro betaal je jaarlijks 74,31 euro voor een diefstaldekking, 62,62 euro voor een verzekering tegen schade aan je fiets en 25 euro als je bijstand bij pech verlangt in België en tot 50 km over de grens met de buurlanden.

Als je ook verzekerd wil zijn voor lichamelijke schade, dan komt daar nog eens 35,99 euro bij. Heb je eveneens een autoverzekering bij de maatschappij, dan krijg je 25 procent korting.

Bij AG kan je de polis Top Fiets onderschrijven. De waarborgen diefstal en stoffelijke schade zijn wereldwijd van toepassing. De waarborg bijstand op het Europese continent vanaf 1 km van je woonplaats. Met de App Mobility Assist kan je contact opnemen met de bijstandsorganisatie van de verzekeraar. Je positie wordt via de app automatisch gelokaliseerd en je kan de takelwagen online volgen.

Bij herstelling of diefstal van je fiets ontvang je een vergoeding van 13 euro per dag, met een maximum van zeven dagen voor het huren van een vervangfiets. Let wel: als je een mountainbike of een dure koersfiets hebt, mag je die niet laten buitenstaan tussen 22u en 6u. Voor een elektrische stadsfiets van 2.500 euro kost de verzekering tegen diefstal 4,14 euro per maand, de dekking materiële schade 2,05 euro per maand, bijstand 1,13 euro per maand en de dekking tegen lichamelijke schade 3,15 euro per maand.



Aan elke verzekering en ieder bijstandscontract zitten beperkingen: let op voor de blinde vlekken van jouw fietsverzekering en -bijstand.

Let op de details

Op basis van dit - beperkt - overzicht kunnen we vaststellen dat de dekkingen overal in dezelfde richting gaan, maar dat de verschillen in de details zitten. Neem dus niet zomaar een fietsverzekering, maar kijk goed na wat precies verzekerd is en wat niet. Dat voorkomt heel wat narigheid achteraf. Want misschien zijn net die details voor jou van belang.



