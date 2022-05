De energiecrisis maakt Vlaanderen groener: “De vraag naar zonnepanelen steeg met 300%”

Turkse inflatie stijgt naar 70 procent

De toch al hoge Turkse inflatie is afgelopen maand verder gestegen. Volgens officiële cijfers van het Turkse statistiekbureau was de geldontwaarding op jaarbasis 70 procent in april. Dat is de hoogste stand in twintig jaar en ook meer dan economen in doorsnee hadden verwacht.

5 mei