“De energiecheque van 100 euro vangt niet eens de stijging voor één maand op”: onze expert legt de nieuwe energiemaatregelen onder de loep

Wall Street sluit slechte beursmaand januari hoger af

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winst gesloten. Daarmee sloot Wall Street de slechtste beursmaand voor de brede S&P 500 en de technologiebeurs Nasdaq sinds maart 2020 positief af. De rentevrees hield de markten afgelopen maand flink in de greep nadat de Federal Reserve liet weten de rente waarschijnlijk al in maart te gaan verhogen om de hard oplopende inflatie aan te pakken.

31 januari