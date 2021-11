De ene groene stroom is de andere niet: waar zitten de verschillen? En wat betaal je ervoor?

MijnenergieGroene stroom vind je bij heel wat elektriciteitsleveranciers. Waar de ene speler zelf duurzame energie opwekt, koopt de andere de nodige certificaten op bij een derde producent. Je kan er echter ook voor kiezen je stroom rechtstreeks aan te kopen bij lokale producenten, of hebt de optie te investeren in coöperatieve vennootschappen. Waar liggen de verschillen? En betaal je voor het ene intitiatief meer dan voor het andere? Mijnenergie.be ging op zoek naar antwoorden.

Ongeacht je contract, ontvang je dezelfde stroom als je buren. Je leverancier mag je die echter alleen als groene stroom verkopen wanneer je portie elektriciteit gedekt is door garanties van oorsprong. De leverancier krijgt die garanties door zelf groene stroom te produceren of door die garanties op aan te kopen bij iemand die groene stroom opwekt.

Greenwashing

Critici noemen het aankopen van groene stroom ook wel ‘greenwashing’. De aangekochte hernieuwbare energie is veelal afkomstig uit Scandinavië. De herkomstvergelijker van de Vlaamse energieregulator VREG toont voor elk energiecontract aan uit welke bronnen en regio’s de stroom precies afkomstig is.

Een analyse via prijsvergelijker Mijnenergie.be leert ons dat Belgische groene stroom niet noodzakelijk duurder hoeft te zijn dan aangekochte groene stroom. Groene stroom blijkt dan weer – ongeacht haar oorsprong – in het algemeen ook vaak goedkoper dan grijze stroom.

Coöperatieve energieleveranciers

Daarnaast kent de energiemarkt verschillende coöperatieve leveranciers. Ze investeren in projecten rond hernieuwbare energie. De coöperanten zijn er zowel klant als aandeelhouder. Bij de meeste coöperaties kan je enkel als coöperant energie afnemen. Het marktaandeel van de coöperatieve energieleveranciers blijft relatief beperkt.

Ecopower is de grootste speler in Vlaanderen met een marktaandeel van 1,40 procent. Datzelfde Ecopower biedt vandaag één van de goedkoopste energietarieven op de markt. Andere coöperatieven zoals Wind voor A, Energie 2030, Aspiravi Energy en Wase Wind bevinden zich in de buik van het peloton. Als coöperant ontvang je daarnaast nog een jaarlijks dividend.

Groene energie aankopen bij producent

Bolt is het buitenbeentje onder de energieleveranciers. Via dit energieplatform koopt de consument geleverde elektriciteit rechtstreeks aan bij lokale producenten van hernieuwbare energie. Je kiest dus zelf waar je energie vandaan komt en waarin je investeert: van waterkrachtcentrales op de Maas, over een biogasinstallatie uit Bree, tot energie uit zonnepanelen van een plantenkwekerij uit Deinze. Daarnaast verzamelt Bolt ook ‘Mini-opwekkers’: een groep van particuliere stroomopwekkers die hun overschot aan zonne-energie verkopen via Bolt. Bolt biedt enkel variabele stroomtarieven aan. Die situeren zich qua prijszetting in de middenmoot.

Wat met energiedelen en energiegemeenschappen?

Vanaf begin 2022 kunnen bewoners van een appartementsgebouw de energie delen die op hun dak is opgewekt. In juli 2022 gaat energiedelen nog een stapje verder. Dan is het mogelijk om opgewekte stroom te verkopen aan een familielid, vriend, buur of ondernemer. Vanaf 2023 breidt energiedelen uit naar echte energiegemeenschappen. Je investeert dan in groep in een installatie voor groene energie, isolatie, een grote wijkbatterij, gemeenschappelijke laadpalen voor elektrische wagens, enzovoort. Lees hier uitgebreid hoe energiedelen werkt.

