De ene bank is veiliger dan de andere. Waar moet je op letten?

17 december 2018

15u00 2 Geld We vroegen aan de man/vrouw in de straat of hij/zij vindt dat zijn/haar geld veilig zit bij de bank. Het goede nieuws is dat je geld in principe veilig is bij elke Europese kredietinstelling. Maar sommige banken zijn nog veiliger dan andere. Hoe veilig is jouw bank?

De meeste Belgen denken dat hun spaargeld veilig zit bij de bank. En ze hebben gelijk. Maar wist je dat er toch aanzienlijke verschillen bestaan in de mate van veiligheid? Drie dingen over kredietwaardigheid en bescherming van spaargeld waar je wellicht nog niet het fijne van wist.

1. Dubbele bescherming

De tijd dat mensen geld onder hun matras of in een sok bewaarden ligt gelukkig ver achter ons. Geld dat je niet meteen nodig hebt of wilt sparen voor later zet iedere weldenkende mens op een spaarrekening. Geld dat bij een bank wordt aangehouden, ook wel “deposito” genoemd, is immers dubbel beschermd. In de eerste plaats is de bank verplicht om het geld te kunnen teruggeven aan de spaarders. Een bank houdt nochtans niet evenveel geld in kas als het van spaarders heeft ontvangen. Ze gebruikt een groot deel van dit geld om bijvoorbeeld leningen te financieren. Wanneer een bank overkop gaat en haar verplichtingen niet meer kan nakomen, worden de klanten vergoed door een soort verzekeringsfonds, ook bekend als het depositogarantiestelsel.

2. Hoe werkt die overheidsbescherming?

De EU verplicht alle Europese landen om een depositogarantiestelsel te organiseren. Dat is een soort verzekeringsfonds dat door bijdragen van alle banken wordt gespekt. Dit zorgt ervoor dat elke lidstaat garandeert dat als een bank failliet gaat, elke rekeninghouder beschermd is tot 100.000 euro. Dat betekent dat, als je samen met je partner 200.000 euro bij een bank hebt uitstaan en de bank gaat failliet, je dit geld integraal terugkrijgt. Als het geld in het depositogarantiefonds niet volstaat, bijvoorbeeld omdat een grote bank failliet gaat, moeten de belastingbetalers bijspringen.

3. Hoe kredietwaardig is jouw bank?

Heb je meer dan 100.000 euro per rekeninghouder bij een bank staan en ze gaat failliet, dan wordt het bedrag boven de 100.000 euro na een zogenaamde bail-in omgezet in aandelen van de bank. Uiteraard is dat iets waar de meeste mensen nooit last van zullen hebben. Maar hoe dan ook wil je liever je geld kunnen opvragen bij de bank dan bij een garantiefonds of via aandelen van een bank in moeilijkheden. Het verstandigste is dus te kiezen voor een bank die de allerminste kans loopt om failliet te gaan. Dat kan je het best beoordelen aan de hand van ratings van onafhankelijke ratingbureaus zoals Moody’s, Fitch en Standard & Poor’s. Die brengen de kredietwaardigheid van banken in kaart. Met andere woorden: hoe waarschijnlijk is het dat banken hun financiële verplichtingen kunnen nakomen, zoals het kunnen teruggeven van spaargeld als de spaarders erom vragen. De kredietwaardigheid zegt dus veel over de stabiliteit van een bank. De hoogste ratings zijn AAA (“hoogste kwaliteit”) en AA+, AA en AA- (alles met AA status geldt als “hoge kwaliteit en weinig risico”, + en – geven nuances hierbinnen aan).

